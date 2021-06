Andrea Valdiri aclara los rumores sobre los tiempos del nacimiento de su segunda hija

Andrea Valdiri es una reconocida modelo y bailarina colombiana que en los últimos días ha sorprendido a sus más de seis millones de seguidores con su ausencia en redes sociales. Tanto que muchos ya estaban especulando que la mujer había dado a luz a su hija Adhara.

Cabe mencionar que, la artista se encuentra muy cercana a dar a luz a su segunda hija, Adhara, a quien espera con mucha emoción, pues recientemente se vio bastante acongojada porque tuvo que quitarse sus uñas acrílicas, pero feliz porque estaba comprando todos los ajuares de la bebé, zapaticos, semanarios, juguetes y demás, señalando que se sentía como cuando dio a luz a Isabella.

Lo cierto es que la mujer ha estado alejada de sus redes porque, además de prepararse para el parto, estaba preparando el lanzamiento de su marca de labiales. Sin embargo, la influenciadora sí reveló que el parto será en los próximos días y que, de hecho, está preparando una grabación especial del nacimiento de su segunda hija; video que va a estar dividido en dos partes, la preparación para el parto y el día en que esté en la clínica.

Ante los rumores de su parto, Valdiri apareció en sus historias de Instagram con un atuendo verde y dio unas graciosas declaraciones sobre su “embarazo eterno”, como ella misma lo señaló.

“Machi, yo no he parido. Aquí estoy, 4 de junio, ¿qué es lo que pasa? 40 semanas, deja que la pelada las cumpla, que sale más inteligente”, empezó a decir Andrea. Luego siguió que “si yo quiero que ustedes sepan que yo doy a luz, pero todavía no, ¿por qué me mandan para la clínica?”.

Andrea Valdiri bromea con la fecha de su parto

En los últimos días, Valdiri sí dio a luz un nuevo proyecto. Se trata de su nuevo emprendimiento de labiales que lleva su nombre: ‘La Valdiri’, y que dio a conocer a través de sus historias de Instagram bastante emocionada, sosteniendo en su mano lo que sería la presentación de su nueva línea de cosméticos.

“Señores, reporto que estoy pariendo, pero mi nuevo emprendimiento, ‘machi’ estoy que lloro los labiales, ¡ya llegaron! los labiales de ‘La Valdiri’ mis amores, tanto amor que le he puesto a este proyecto”, mencionó la bella influenciadora.

El ridículo que hizo Andrea Valdiri por amor

En un reciente live que realizó junto a la influenciadora Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, le preguntó a la empresaria que fue lo más ridículo que hizo por amor, a lo que respondió de manera divertida con un dato poco conocido por la mayoría de sus seguidores.

Al parecer, el hecho ocurrió en 2018, cuando ella era novia del futbolista Michael Ortega; del momento recuerda que estaba muy enamorada por aquél entonces y se atrevió a darle una inesperada sorpresa mediante una pancarta al jugador en pleno partido, sin importar pasar una pena entre el público.

“En mitad de la relación yo me llevé una pancarta como de seis metros que decía: te amo Michael, en el estadio”, mencionó la bailarina del Carnaval de Barranquilla. “Había un partido y él jugaba, había miles de personas, como que todo el mundo le tomaba fotos a la pancarta. Eso es lo mas ridículo que he hecho”, añadió a su relato.

El comentario dio chance para que quienes estaban atentos al live en Instagram, aseguraran que su primer “ridículo en el amor” fue cuando comenzó su relación amorosa con el futbolista sabiendo que era un hombre casado.

SEGUIR LEYENDO: