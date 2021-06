A participante de ‘Guerreros’ la están amenazando a través de las redes sociales

Tomada de Instagram @dahianlorena

Dahian Lorena Muñoz es una modelo e influenciadora colombiana, participante del programa Guerreros, reality que se transmite todas las tardes por el Canal 1 que ha despertado amores y odios, pero que lamentablemente han trascendido más allá de la pantalla de los televisores.

‘Yaya’ como muchos de sus conocidos y seguidores le dicen de cariño, es una mujer de carácter fuerte, que desde su paso por el reality ha tenido enfrentamientos con sus compañeros de trabajo.

Recientemente, la modelo denunció que recibe amenazas a través de su cuenta de Instagram, motivo por el cual decidió entablar acciones legales previo a una investigación que ha venido realizando desde el momento en que comenzaron las provocaciones en su contra.

“No faltan las personas que quieren llegar a intimidar y este ha sido el caso de una persona que lo he bloqueado unas 10 veces de mi Instagram y esa persona sigue creando usuarios para amenazarme, me dice palabras muy puntuales como ‘te voy a matar’”, señaló la participante al programa de entretenimiento.

Tomada de Instagram @dahianlorena

Para nadie es un secreto que los participantes del reality cuentan con gran cantidad de seguidores, pero también personas que se toman personal la competencia, pues muchos generan admiración después de verlos en concursando.

Es normal ver que en diferentes competencias las personas que siguen este tipo de contenidos se apasionen con los participantes; este es el caso de las Cobras y Leones, donde los seguidores comienzan a sentir afinidad por cada uno de los integrantes de los equipos.

“Sabemos o tenemos conocimiento que es una mujer, porque ha llegado a decirme que me vaya de su programa”, mencionó durante la entrevista con Lo Sé Todo.

Asimismo, esas pasiones que pueden llegar a generar en los televidentes, alcanzan a trascender más allá de las pantallas o de la competencia. Muchos desconocen que algunos de los concursantes se conocen de tiempo atrás en el ámbito profesional, traduciéndose en sentimientos negativos para los competidores.

“Me doy cuenta que es la misma persona porque siempre escribe las mismas palabras, este caso ya lo voy a llevar al tema legal porque ya me da miedo, es un tema que uno dice ‘oiga en qué momento me convertí en su misión’ de esta persona, ya me amenazaron de muerte”.

Tomada de Instagram @dahianlorena

Dahian se ha convertido en una de las “guerreras” que más ha lidiado con comentarios ofensivos en las redes sociales, a tal punto de declararse como víctima de ciberacoso. No obstante, ella misma ha señalado que en la mayoría de casos ha preferido ignorar los comentarios negativos.

La “guerrera” tiene un hater que se ha convertido en su principal dolor de cabeza, porque ha llegado a amenazarla de muerte y no solamente a ella sino a sus seres queridos, a pesar que su familia no tiene redes sociales, para ella “esto ya es otro nivel”.

La exintegrante del equipo ‘Cobras’ se vio obligada a abandonar la competencia en el primer trimestre de 2021 por una molestia que tuvo en uno de sus hombros, lo que según indicó en una entrevista, se iba a ver reflejado en el rendimiento de su equipo.

