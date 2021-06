“No hay albergues, ni casas, ni techos nuevos”: periodista clama por ayuda a Providencia

Isla de Providencia

El 31 de diciembre de 2020, un mes y medio luego de que a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina los golpeara el implacable huracán Iota, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que iniciaban la reconstrucción del archipiélago con la instalación de los techos, la reparación de 877 casas y la construcción de 1.134 viviendas nuevas para la población, sobre todo en Providencia, que sufrió daños en más del 90 % de su infraestructura.

El plan del Gobierno nacional era que la reconstrucción tardaría no más de 100 días, este 3 de junio, se cumplen cerca de 200 desde que el huracán se lo llevó todo y hay familias que siguen viviendo en carpas y sin agua potable en Providencia.

La periodista Amparo Pontón, quien vive en la isla, hizo un llamado para que atiendan la situación por la que atraviesan cientos de familias. “Vivimos en carpas, no tenemos derecho a tener una cocina aquí adentro, no tenemos derecho a tener el baño aquí, no tenemos derecho a tener una nevera, en la mitad de la lluvia nos toca salir a buscar el baño, nos toca salir a buscar un vaso con agua, eso es inhumano, eso no es justo con nosotros”, dijo.

Pontón señaló al Gobierno de prometer y prometer, pero al final no cumplir. “Salen a los medios internacionales a decir que pobrecita Colombia que le pegó un huracán, cuando nos pegó fue a nosotros y en este momento Colombia no nos ha respondido”.

“No hay albergues, no hay hospital, no hay casas nuevas, no hay techos nuevos, no hay colegio nuevo, no hay escenarios deportivos nuevos, Fontur se comprometió con los prestadores turísticos a repararlos para el 15 de enero y seguimos en lo mismo”, dijo la periodista.

En el video comentó que, “no creo que haya una incapacidad de traer los materiales a la isla para reconstruirla pues han pasado seis meses y medio desde que pasó el huracán y no ve grandes avances”.

En W Radio, Pontón agregó que, “la gente está intentando vender los lotes de tierra. Cuando no se tiene acceso a los créditos de Bancoldex, las personas le echan mano a lo que tienen”. Y agregó: “Estamos con 160 oficinas con sus propios delegados y tenemos 23 fundaciones, pasamos de la invisibilidad al hiperdiagnóstico. El presidente Duque nos prometió un hospital, y ayer Susana Correa dijo que la próxima semana llegaban unos recursos para hacerlo, esperamos que sea cierto”.

Sobre la situación que afronta la isla, la senadora Paloma Valencia alertó por la falta de combustibles y gas. “La situación en Providencia es crítica: no hay gas, no hay gasolina, están incomunicados (claro está caído) y empezaron las lluvias… Se requiere atención urgente para los ciudadanos en Providencia”, señaló.

El pasado primero de junio se sumó a la problemática la intervención por parte del Gobierno de la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina, P&K S.A.S. E.S.P., al determinar que no tiene la capacidad estructural y financiera para operar.

La intervención fue ordenada en razón a que la empresa se encuentra incursa en las causales 59.1 y 59.5 de la Ley 142 de 1994, relacionadas con deficiencias recurrentes en aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros que ponen en riesgo la prestación de servicio en estos dos municipios. Igualmente se identificó que se presentan incumplimientos normativos y regulatorios, baja cobertura en acueducto y aseo; y casi nula en alcantarillado.

En su plan de reconstrucción, el Gobierno nacional prometió que las viviendas nuevas contarán con base en pilotes, tres habitaciones, sala-comedor, baño, cocina, terraza, techos a cuatro aguas, cisterna para la recolección de agua lluvia, paneles solares y rampa de acceso para personas con discapacidad, pero hasta el momento no hay un balance reciente de esas esperadas obras.

