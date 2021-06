Video | ‘Luisito Comunica’ imitó el acento colombiano: “lo estoy perfeccionando”

La visita de ‘Luisito Comunica’ al país continúa dando bastante de qué hablar, sobre todo, luego de la imitación que hizo el afamado youtuber del acento colombiano que, según él, es bastante particular.

Sin embargo, advierte que sus imitaciones están lejos de sonar a un verdadero acento colombiano y que tan solo lo hace de broma, pues dice que podrían haber nuevos espectadores de su contenido que se sientan molestos por esto.

“No Luisito, pareces el Pablo Escobar de la serie Narcos”, “¿soy yo o suena más a gringo intentado hablar español que a otra cosa?” y “mejor sigue haciendo videos”; fueron algunos de los comentarios que reaccionaron a la publicación de Luisito Comunica, quien llegó a Antioquia hacer un par de días tras su paso por Cali, donde documentó las marchas y compartió con habitantes de zonas vulnerables como Siloé.

También estuvo de visita en el club nocturno ‘El Mulato Cabaret’, considerada la sala número uno de espectáculos en Colombia (donde surgieron varios de los bailarines de Jennifer López) y, allí, compartió con el administrador del lugar Luis Eduardo Hernández, coreógrafo caleño siete veces campeón del mundo en salsa.

“Yo no sabía que Cali es la capital de salsa, de verdad, no estaba en mi conocimiento y ¡vaya que la gente baila! Esto es un ícono aquí”, comentó el también empresario nacido en Puebla de Zaragoza que aprovechó para tomar una pequeña clase de salsa y, a juzgar por los comentarios, no lo hizo nada mal.