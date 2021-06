La acalorada discusión de Sergio Goycochea con Nexo ESPN cuando habló de la superioridad de Argentina sobre Colombia

Antes del inicio de la Copa América 2021 que se disputará en Brasil, así como la doble fecha de eliminatorias rumbo a Catar 2022 que Colombia disputará frente a Perú y Argentina, la expectativa está puesta sobre la forma en la que llegarán los futbolistas sudamericanos para afrontar los partidos de las fechas 7 y 8.

Así las cosas, en el programa de debate ESPN Nexo Colombia, los periodistas deportivos colombianos de esta sección invitaron al exfutbolista y comentarista argentino Sergio Goycochea para dar un balance del panorama futbolístico en Conmebol de cara a la cita continental.

Tras la invitación, ‘Goyco’ se mostró totalmente convencido de la superioridad de Argentina sobre Colombia en materia futbolística por eliminatorias, dejando el mensaje “Argentina tiene que ser protagonista en la copa”, por lo que los panelistas Julián Capera y Jorge Bermúdez se mostraron en total desacuerdo, considerando que en el último enfrentamiento entre los equipos por Copa América, Colombia salió victoriosa, también en territorio brasileño.

Esto dijo el exportero de la selección Argentina sobre la imagen que debe dar la albiceleste en América:

Ante la intervención de Goycochea, el periodista Julián Capera interpeló para poner sobre la mesa el último mano a mano entre gauchos y cafeteros, donde Colombia sacó los tres puntos en su grupo respectivo de Copa América:

El debate se extendió ante un repaso histórico de los cruces más recordados entre ambas selecciones, a lo que sacaron sobre la mesa la ausencia de Argentina en el certamen continental porque por motivos de seguridad no decidió asistir. Posterior a eso, el argentino volvió a hablar del presente del combinado albiceleste dando sus motivos para hablar de superioridad:

Ante la evidente molestia de Goycochea en la entrevista luego de que fuera increpado por Jorge Bermúdez por unas palabras que él nunca dijo y con tono de voz elevado, el argentino optó por salir de la entrevista y no continuar con su participación en el programa de debate. Así se desarrolló la discusión en la emisión del miércoles 2 de junio del programa deportivo.

Esto dijo el experiodista de Win Sports, ahora dedicado a ser YouTuber:

Pero también permítame pensar a nosotros que Argentina no es el súper equipo del mundo y no es la mejor selección del mundo, que le va a pasar por encima a todos. No lo es, Argentina es un equipo bueno, pero no es el mejor equipo del mundo. No lo es, no lo es, no nos quiera meter el cuento de que Argentina es el mejor equipo del mundo, porque no lo es. Es Francia el mejor equipo del mundo, Francia es el mejor equipo del mundo y se los demostró en Rusia