Ley de reducción de horas laborales propuesta por Uribe puede incrementar el desempleo según MinHacienda

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. EFE/ JUAN ZARAMA/Archivo

A pesar de la oposición de los sectores empresariales, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó en el tercero de cuatro debates el proyecto de ley que reduce la jornada laboral en Colombia de 48 a 40 horas semanales, fue propuesta por Álvaro Uribe Vélez antes de renunciar a su curul luego de los problemas jurídicos que tuvo que afrontar con el argumento de que “trabajar largas jornadas es agotador, puede aumentar el riesgo de que los trabajadores cometan errores y causa fatiga física y mental, que podría dar lugar a que los trabajadores padezcan problemas de salud”.

El proyecto de acuerdo con El Tiempo, no implica ningún cambio en los salarios que actualmente devengan los trabajadores, es decir, los empleados seguirían ganando lo mismo pero con menos tiempo de jornada; y en cuento a la implementación, se daría de forma progresiva. El primer año de la vigencia se establecería un máximo de 45 horas semanales, el siguiente años se pasaría a 42 horas y en el tercero se llegaría al propósito del proyecto de que son las 40 horas semanales.

“A partir del segundo año de la entrada en vigencia de la presente ley, será de hasta 42 horas y a partir del tercer año, la jornada laboral será de hasta 40 horas a la semana, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la presente ley”, se lee en el articulado al que le queda únicamente un debate para ser aprobado publicado por el Espectador.

Pese a que para muchos la propuesta ha sido atractiva y por ello en el senado ha pasado los debates correspondientes, los empresario y el Gobierno Nacional no aprueban la iniciativa. Incluso, como lo comentó Revista Semana, en julio del 2020 por el entonces viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, el funcionario advertía que este tipo de iniciativas podían fomentar el desempleo en el país.

“Esta cartera se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de ley toda vez que la reducción del horario laboral generaría efectos negativos sobre la tasa de desempleo nacional, que en este momento es alta y viene en aumento. Por esta razón no es prudente impulsar este tipo de iniciativas”, dice la misiva firmada por Zárate.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta ley va a hacer que el costo de la nómina de las empresas aumente, situación complicada teniendo en cuenta la crisis generada por la pandemia.

Pues el desempleo ha ido aumentando en el último año debido a que muchos negocios tuvieron que cerrar o incluso, las medidas que se tomaron para afrontar la crisis perjudicaron la productividad. Además, actualmente se le sumo los bloqueos y las consecuencias que ha traído un mes de paro. Por lo que el DANE señaló que en el me de abril la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 15,1%, lo que equivale a 3,6 millones de personas.

Esta postura ha sido apoyada por los empresarios pues consideran que esto encarece los costos laborales para las empresas. Por ejemplo, para la Andi, las actividades que requieren de estudios y capacitaciones, el costo será mayor, porque deberán pagar horas extra y recargos a los empleados para lograr cumplir las necesidades de los siete días a la semana por 24 horas. Además, en el caso del comercio y aquellos sectores de atención al público, no tendrán facilidades para continuar con sus operaciones y también optarán por pagar horas extras y no contratar empleados que cumplan las ocho horas adicionales semanales.





SEGUIR LEYENDO