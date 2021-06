FCF ultima detalles para que el partido Colombia vs. Argentina cuente con público

BARRANQUILLA. 13 de noviembre de 2020. Las selecciones de Colombia y Uruguay se enfrentaron en el estadio Metropolitano de Barranquilla sin público, en juego válido por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial de la Fifa Catar 2022 / (Cortesía: FCF).

A través de un comunicado de prensa, publicado este jueves 3 de junio en la tarde, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que está terminando de gestionar los aspectos logísticos para que el 8 de junio el partido Colombia vs. Argentina, que se jugará en Barranquilla, cuente con público. Los requerimientos faltantes están siendo gestionados junto con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“La Federación Colombiana de Fútbol informa que tras la expedición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, se encuentra realizando todas las gestiones ante FIFA y CONMEBOL, máximos organismos a nivel mundial y sudamericano, respectivamente, para que el martes 8 de junio pueda ingresar público al estadio Metropolitano Roberto Melendez con ocasión del juego entre la Selección Colombia Masculina de Mayores y su similar de Argentina”, informó la FCF.

Aunque las autoridades en fútbol de Colombia no entregaron muchos detalles del evento, sí aseguraron que para este encuentro no habrá venta de boletería. El permiso para que las personas entren al estadio se otorgó a través de la resolución 777 del 2 de junio, en la que se explican los criterios y condiciones para la reactivación de diferentes sectores de la economía.

De acuerdo al documento, Barranquilla podrá abrir la puerta del estadio ya que las ciudades que reportan una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) menor al 85 por ciento estarán autorizadas para iniciar a programar eventos masivos y abrir discotecas con una ocupación del 25 por ciento. Teniendo en cuenta que el aforo será más pequeño que lo usual, es que se decidió no vender boletas para el encuentro deportivo.

Así las cosas, se estima que al partido del martes asistan aproximadamente 10.000 personas. Según la FCF, esos cupos serán repartidos entre los abonados, que compraron las entradas para todos los partidos de la clasificatoria por adelantado, y para invitados y patrocinadores.

“Además se aclara que NO habrá venta de boletería, pues el aforo permitido únicamente será destinado para aquellas personas que previamente habían adquirido su abono desde que salió a la venta en febrero de 2020. Las entradas restantes, serán destinadas a compromisos comerciales con sus patrocinadores y compromisos deportivos con los jugadores”, se indicó en el comunicado.

La Federación Colombiana de Fútbol aclaró que el tratamiento que cada tenedor de entradas le dé a éstas es ajeno a la organización. En ese orden de ideas, TuBoleta, empresa encargada de la venta de las boletas de abonados y logística de ingreso al estadio, tendrá que coordinar con quienes compraron las boletas por adelantado su entrada al partido del martes.

En redes sociales algunos hinchas de la selección que están abonados han asegurado que este mismo jueves les llegó el correo con la boleta para ingresar. Aseguran que en el mensaje les indican que la entrada solo está disponible de forma virtual y que para entrar al estadio deben presentar una prueba PCR negativa. Además, se deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad como el uso permanente de tapabocas y la desinfección de manos.

Este partido corresponde a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022 y se realizará a las 6:00 p. m. del 8 de junio. Hay que mencionar que el evento ha generado descontento en parte de la población porque asegura que ninguna ciudad colombiana debería ser anfitriona de un partido de fútbol debido la situación que atraviesa el país por el paro nacional y el tercer pico pandémico.

El descontento por la realización del partido es tanta que este mismo jueves se convocó a una ‘Gran concentración de la resistencia’, programada para realizarse a las afueras del estadio Metropolitano a las 3:00 p. m. justo el día del encuentro deportivo. Los organizadores de la protesta indicaron que el lema de la convocatoria es “si no hay paz, no hay fútbol”, para hacer entender a las autoridades que no se pueden programar este tipo de eventos mientras el paro nacional sigue vigente y los casos de contagios de covid están disparados.

