En Barranquilla, la primera línea de maestros lideró las manifestaciones

Ayer se cumplió un mes y una semana de Paro Nacional, que inició el 28 de abril y se ha extendido en el tiempo debido a que los ciudadanos que han salido a las calles no se sienten escuchados por el Gobierno y consideran que no han recibido una respuesta valida por parte del presidente Iván Duque y su gabinete. Además, pese a los esfuerzos en la conversaciones que ha tenido el Comité del Paro y los representantes del Gobierno no se ha logrado ningún acuerdo, pues cuando se creía que se había logrado un avance el 24 de mayo el Gobierno reverso la decisión.

Por lo consiguiente las manifestaciones siguen y el miércoles de cada semana se ha convertido en el día que más personas salen para marchar y a través, de diferentes expresiones exigen sus derechos. En el contexto del paro se ha hecho famosa ‘La Primera Línea’ que es un grupo de ciudadanos que se encargan de ser escudo en las protestas por si deben enfrentar ataques del Esmad con tanquetas de agua, gases lacrimógenos y demás. Como estos, se han convertido en constantes dejando personas heridas y muertas, muchos sectores han creado sus propias ‘Primera Línea’, por ejemplo, en Bogotá en el Portal de las Américas las madres de los manifestantes salieron a defender sus hijos y ayer en la ciudad de Barranquilla los maestros que conforman ‘La primera línea’ lideraron las protestas con escudos de plástico, un mensaje que decía “Yo soy maestro y estoy en pie de lucha” y vestidos de negro.

Desde tempranas horas de la mañana del 2 de junio en esta capital la ADEA Asociación de Docentes del Atlántico se concentró en la calle 45 con carrera 8. Encabezados esta vez por el Magisterio del Atlántico y además, de sus escudos y el mensaje impreso, bailaron, cantaron y dieron a la manifestación un toque de folclore que evocaba el carnaval. Esta expresión surgió como una forma de hacer homenaje a los jóvenes que han estado protestando durante todo el Paro y para seguir exigiendo mejores condiciones laborales y que sean priorizados en el plan de vacunación en Barranquilla.

De acuerdo con Consuelo Zambrano, coordinadora de la Secretaría de Recreación y Cultura de la Asociación de Docentes del Atlántico, esta idea surgió para enviar un mensaje de contraparte a la opresión y agresión sufrida por los estudiantes a manos de la Fuerza Pública, así lo dijo a RCN Radio.

“Esto surge como una protesta contra el Esmad, que han maltratado y agredido a nuestros estudiantes, es para pedir frenar esas agresiones, por eso decidimos llamarnos ‘Maestros en Primera Línea’ en la lucha por nuestros estudiantes y una buena educación para ellos”, sostuvo la docente.

En la marcha que habían alrededor de 1000 personas también hicieron presencia las centrales obreras y una de ellas fue la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que señalan que el gobierno del presidente Iván Duque “está jugando y no se pone serio para la negociación”.

“Él está acostumbrado a su juego con una bancada en el Congreso que le apoya todo y esto va a generar que en las elecciones que se avecinan se les castigue toda la corrupción que hay en este gobierno”, sostuvo Henry Gordon, fiscal de la CUT.





