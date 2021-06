Un policía me pateó la cara y otro me apuñaló en la pierna: habló fotógrafo que denunció presunto abuso de la fuerza en Usme

Nicolás Sánchez, fotorreportero independiente Foto: Colombia Informa

En la noche de este miércoles en Bogotá se adelantó una nueva jornada de protestas, pero en el sur de la localidad de Usme, se reportó un presunto abuso por parte de la fuerza pública. El representante a la Cámara Inti Asprilla denunció que un fotorreportero salió herido con arma blanca en la pierna y que la herida fue causada por parte de un agente de la Policía Nacional.

El joven agredido es Nicolás Sánchez, un fotógrafo independiente que estaba cubriendo las protestas en el sector de Marichuela en la localidad de Usme. En diálogo con Colombia Informa, el reportero explicó que estaba junto a un compañero cuando los Policía se le acercaron y se dio la agresión. “Mi compañero y yo nos acercamos para tener un mejor registro, dentro de eso la fuerza disponible arremete contra nosotros y contra los manifestantes”.

La víctima explicó que unos patrulleros se acercaron y uno de ellos lo puso contra la pared mientras otro lo golpeó fuerte en la pierna, haciéndolo caer. “Mi compañero se acerca a mí para protegerme porque tres policías más se nos acercan y uno de ellos me propicia una patada en la cara, yo quedo medio desorientado”. Ante esto empezaron a gritarle por ayuda a los gestores de convivencia y de derechos humanos, “yo reviso mi pierna y noto un sangrado, ahí es cuando llega un chico de primeros auxilios y los uniformados se van”, contó.

Tras ver su herida llamaron a una ambulancia que no pudo pasar porque, según afirma el joven, los miembros de la fuerza pública no la dejaron pasar, “entonces con ayuda de la comunidad, me montan en una tabla de la primera línea y me conducen hacia un taxi”. Al llegar al centro médico le cogen cinco puntos en la herida y logra salir de cualquier peligro.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Bogotá indicó que ya recibió el testimonio de Nicolás y su denuncia, así que se encuentra en investigaciones para determinar la presunta responsabilidad del uniformado. En el sector de Marichuela también se conoció un video de algunos vecinos que salieron a rechazar los gases y la fuerza del Esmad.

#DDHH🚨| Nicolás Sánchez fotoreportero independiente, denuncia que en medio de la represión de la fuerza pública en Usme, fue atacado por agentes de la policía. En medio de la agresión, Nicolás resulta con una herida en su glúteo la cual se estima fue causada por un arma blanca. pic.twitter.com/XL4HkXiJBN — Colombia Informa (@Col_Informa) June 3, 2021

Esto se dio en medio de los encuentros entre el Esmad de la Policía y los manifestantes en las localidades de Usme y Suba, donde la noche fue escenario de gases y piedras que se cruzaban. Esto contrasta lo sucedido a lo largo del día el paro en la capital colombiana que avanzó de manera pacífica. Se estima que en Bogotá salieron a protestar alrededor de 7.000 personas y la que reunió más manifestantes salió del Parque Nacional y terminó en la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad.

Las autoridades aseguran que casi todo transcurrió en orden, pero el principal obstáculo fue el clima, pues llovió y granizó intensamente en toda la ciudad durante la tarde. Las principales localidades afectadas por este hecho fueron Teusaquillo, Chapinero y Puente Aranda.

En cuanto a altercados entre manifestantes y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), estos se presentaron a partir de las 6:00 p. m. en tres puntos claves: Usme, exactamente a la altura de la avenida caracas con calle 81 sur; Suba, en la avenida Ciudad de Cali con calle 139; y en la autopista Sur.

Además, cabe mencionar que en la tarde, en inmediaciones del monumento a Los Héroes, se presentó un altercado porque una camioneta arrolló a una joven y emprendió la huida. Luego, los manifestantes persiguieron el vehículo y lo vandalizaron.

