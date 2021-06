“El comité del paro no nos representa”: joven líder en Santander dice que tampoco marchan por Gustavo Petro

Miembros del Comité del Paro durante las negociaciones con el Gobierno. / Colprensa

Más de un mes completan las protestas en Colombia y el Gobierno nacional y el comité del Paro no han logrado llegar a acuerdos para desescalar la protesta social y las muertes que se han presentado. Sin embargo, a pesar de que las negociaciones ya llevan semanas, hay algunos sectores que no se sienten representados por la organización negociadora.

Entre esos sectores están algunos jóvenes de la movilización en Santander. En entrevista con Noticias Caracol, Alejandro Villanueva, activista y representante de las marchas en Floridablanca, afirma que no conocen a los que conforman al comité del paro y dicen que los bloqueos no se van a levantar a pesar de que estos lo piden porque no les han resuelto sus peticiones.

“Y no solamente soy yo. Usted va a las marchas en Bucaramanga, de Bogotá y pregunta si se sienten representados por el comité del paro y preguntan ‘¿quienes son?’ por eso a esa orden de ‘vamos a levantar los bloqueos’, ¿quién les va a hacer caso? El Gobierno nacional no se está reuniendo con la gente que debería reunirse, no se está reuniendo con la primera línea, con los estudiantes que no tienen nada que ver con la política”, dijo Alejandro.

SAgregó que el paro no lo convocaron los sindicalistas ni el MOIR y que si el Gobierno llegara a algún acuerdo con el comité no cree que las movilizaciones se vayan a detener en ninguna parte del país. “No solamente es en Bucaramanga, es en todo el país. Yo he escuchado en asambleas populares que dicen que se sentarán a negociar cuando hayan garantías” y dijo que en esas reuniones no se menciona ni al comité ni mucho menos a Jennifer Pedraza, la exrepresentante estudiantil que conforma el equipo negociador.

“Si el Gobierno quiere escuchar, que vaya a las asambleas populares. Eso fue lo que se le dijo al gobernador Mauricio Aguilar. ‘Si usted tanto quiere escuchar, no nos cite en un lugar con ciertas personas que son ‘privilegiadas’, vaya a las asambleas populares, siéntese y escuche. Este paro se mitiga así, hablando con la gente que es”, indicó Villanueva.

También en esa entrevista con Caracol el joven señaló que las movilizaciones no son convocadas ni en apoyo al senador Gustavo Petro. “Porque diferentes medios de comunicación y políticos lo han dejado claro [diciendo] que el paro es de Petro, no. El paro es de ciertas personas que se cansaron de años tras año de burlas por parte del Gobierno nacional hacia la clase trabajador hay estudiantil”, aseveró.

Por su parte el ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que ha entendido la perspectiva que comparte el joven y dijo que, incluso, hablando con marchantes en Cali se enteró que no se sienten representados por el comité.

"El Comité del Paro no nos representa, el gobierno no se está reuniendo con la gente que debería reunirse, se reúne con un montón de sindicalistas con los que siempre se ha reunido, este paro no lo convocaron los sindicalistas" @VillanueAle pic.twitter.com/K6S4zGYlka — Humberto Ortiz (@graffitiborrao) June 2, 2021

“En Colombia nos gusta a veces generalizar al Comité del Paro con toda Colombia y el Comité del Paro no es toda Colombia, de hecho, no representan a muchos, en mis reuniones que he tenido personalmente o los de la primera línea en Cali, que me senté con ellos personalmente, me dijeron claramente que el Comité del Paro no los representaba”, mencionó en el Congreso el pasado 1 de junio.

Sin embargo, hizo énfasis en que el Gobierno no negociará los bloqueos porque los considera un delito. “No nos vamos a poner de acuerdo en que un colombiano tenga que rogar para ir a su lugar de trabajo, no nos vamos a poner de acuerdo para que un colombiano que tenga que acceder a o oxigeno tenga que rogarle a un tercero”, sentenció.

SIGA LEYENDO