Piden cadena de oración por la salud de Rafa Taibo: su estado se complica y podría ser trasladado a una UCI

Luego de que todo el país se enterara del crítico momento que atraviesa el investigador paranormal Rafa Taibo, cuya salud se ha deteriorado tras vacunarse contra el covid-19, el español fue trasladado en horas de la noche de este martes 1 de junio, de la Clínica del Country a la Clínica Reina Sofía, ambas ubicadas en Bogotá.

Ayda Luz Valencia, una de sus más íntimas amigas y con quien compartió el set del programa ‘Ellos Están Aquí' del Canal RCN, lo ha acompañado sin cansancio en esta difícil situación de la que el propio Rafa Taibo teme no salir victorioso.

La presentadora y también experta en terapias alternativas habló en exclusiva con el programa de chismes Lo Sé Todo del Canal 1, y dio detalles de lo que el investigador español ha vivido en las últimas horas. Lamentablemente las noticias no son muy alentadoras.

“Está grave en este momento. Los médicos tienen un diagnóstico reservado, obviamente me han comentado todo pero yo les quiero pedir a todos seguir en cadena de oración”, mencionó Valencia.

Además de esto, la experta en fenómenos paranormales confirmó que el español fue trasladado de una clínica a otra debido a que no se contaba con los equipos médicos necesarios para su atención, principalmente porque Rafa Taibo requiere con urgencia asistencia respiratoria.

“Las clínicas en todo Colombia están repletas por el covid-19 y resulta que él estaba en una zona donde requería ya una atención más especializada con oxígeno. Él en este momento está en un cuidado crítico y muy probablemente pueda ser trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos”, dijo con preocupación.

Sumado a esto, Ayda Luz Valencia contó en Lo Sé Todo que en lo poco que ha podido hablar con el investigador paranormal han hecho varios cálculos y están seguros de que el estado de salud de Rafa Taibo se fue deteriorando después de haber adquirido el biológico, el pasado 21 de mayo.

Es más, corroboró que para poder entrar al canal al español casi que a diario le hacían la prueba de covid-19 y siempre salía con resultado negativo. “Muy probablemente, y de acuerdo a unos soportes médicos, es que la vacuna le pudo generar esta reacción tan fuerte”, añadió.

En medio de su diálogo, Ayda Luz Valencia no pudo contener las lágrimas y admitió que le ha dado muy duro ver a su gran amigo tan descompensado y enfermo.

“Fue fuerte para mí porque creo que la única vez en que yo he visto a Rafa así tan descompuesto fue cuando mi vida estuvo en peligro. Pero verlo así... Y es que está toda Colombia volcado, o sea, las redes y los medios de comunicación están súper pendientes de él”, concluyó la entrevista.

A pesar de que en lo corrido de este miércoles Rafa Taibo no ha publicado nuevos contenidos en sus redes sociales, sí se ha mantenido informando sobre cómo avanza su proceso y a su vez agradeciendo los cientos de mensajes de apoyo y solidaridad que le han llegado. Esto lo ha conmovido hasta el punto de llorar de nostalgia y emoción.

“No saben lo que significa para mí, desde las personas más modestas a las más ilustres, el apoyo constante que estoy recibiendo. Sé que están llamando constante al hospital, es realmente conmovedor ver el cariño de personas de tan distinto origen y creencias. No sé qué he hecho para merecer esto pero gracias y gracias a todos”, precisó en un video reciente.

Rafa Taibo también salió a decir que no quiere que su aventura por la vida termine de esta manera, enfermo en un hospital. Por eso dio a entender que continuará luchando hasta donde más pueda por ganar esta batalla.

“Si mi vida tiene que terminar así, pues qué tristeza. Me hubiera gustado más terminar sepultado en una gruta por un temblor de tierra y si voy a superar esto, ojalá que quede bien y no quede tocado y me impida esto de desarrollar mis aventuras, que es para lo que la vida merece la pena ser vivida en mi caso”, fueron sus palabras.

