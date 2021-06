Juan Pablo Barragán se despachó contra los actores que son indiferentes y no apoyan el paro nacional

Desde el pasado 28 de abril, día en que inició el paro nacional, el actor y cantante Juan Pablo Barragán retomó una de sus pasiones: el activismo. A pesar de sus ocupaciones a nivel profesional, el artista ha salido a las calles junto a cientos de miles de colombianos para denunciar las injusticias que están ocurriendo y reclamar un mejor futuro para el país.

El ser famoso y reconocido en la farándula criolla no le ha impedido manifestar en voz alta lo que piensa y lo que desea para su país, que es su casa y el lugar en el que ha edificado toda una vida. Por el contrario, el hecho de tener millones de seguidores en redes sociales es para él una gran ventaja para replicar y hacer resonar los mensajes.

De hecho, Juan Pablo se unió a decenas de ciudadanos que aman el hiphop para movilizarse y compartir palabras de resistencia. Hasta ha estado en el conocido ‘Portal de la Resistencia’, antes Portal de las Américas de TransMilenio, gritando arengas y acompañando a la gente.

No obstante, en medio de la difícil y dolorosa situación que se vive en el territorio colombiano debido al abuso de autoridad, asesinatos, desapariciones, vandalismo y violación de los derechos humanos, Juan Pablo Barragán aseguró que no entiende por qué varios de sus colegas del mundo del entretenimiento no se han pronunciado sobre la misma.

Según confesó para el programa de entretenimiento Lo Sé Todo del Canal 1, conoce actores y artistas que “tienen miedo” de hablar por las represalias que podrían tomar en su contra.

“Yo he llorado mucho, yo he estado muy triste, he salido a marchar. Es muy triste que muchos amigos actores no hacen nada, muchas figuras públicas, pero cada quien con su cada cual. Hay mucho compañero que tiene miedo que de pronto por decir algo no lo contraten en los canales de televisión”, señaló el también productor musical.

“Somos famosos cuando andamos por la calle y nos piden una foto. Y sé que me han dicho ‘Juan, ten cuidado, pilas’, pero es que no estoy haciendo nada malo”, añadió a su relato.

Sumado a esto, opinó que precisamente por ser figuras públicas tienen un gran compromiso con los colombianos, porque precisamente es gracias al pueblo, que es el que ve las novelas, que han podido saltar a la fama. “No podemos seguir así porque nosotros con todos esos seguidores, con toda esa gente que nos escucha, creo que es importante también hablar...¡Hablen!”, expresó.

“Me acuerdo que cuando estaban hablando de la reforma tributaria, cuando estaba lo de la ley de cine, mucha gente estaba ahí y cuando la quitaron ahí si no volvieron a decir nada. No es solo parar, no es solo mi cuerpo, no es solo mi yate, mi casa, es que nosotros también somos artistas gracias al pueblo que es el que ve las novelas”, dijo el reconocido actor.

Por último, y sin pelos en la lengua, Juan Pablo Barragán le compartió a Lo Sé Todo que gracias a la experiencia que tuvo grabando una serie internacional aprendió a valorar más su trabajo como actor y a no dejarse opacar ni siquiera por los propios directores ni productores.

“Hay mucho productores y directores que gritan, que creen que la enseñanza está en el grito. No papitos. Hay que estudiar, hay que volver a los libros y a la pedagogía, porque a uno como actor cuando lo gritan o a alguien de vestuario o de la técnica a uno se le cierra el cogote”, concluyó.

