Video | Catalina Gómez rompió el silencio sobre su mala relación con Agmeth Escaf

Después que el barranquillero concediera una entrevista en días pasados al programa de entretenimiento Lo Sé Todo en el que habló de su salida del matutino ‘Día a Día’ y de Caracol Televisión, empezaron a circular comentarios través de las redes sociales con respecto a la situación.

“En nuestro negocio son pocos los amigos que realmente nos quedan, de resto somos compañeros… y como compañeros, estamos un día juntos, el otro no, y no pasa nada. Me corto las venas por dos o tres personas que me decepcionaron hace un tiempo”.

Agmeth Escaff confesó su mala relación con Catalina

En ese momento la presentadora de Lo sé todo le hizo un pregunta que Agmeth respondió entre risas y dejó entrever entonces que con su compañera de set nunca ha habido una buena relación, y menos, mientras trabajaron juntos en el magazín de la mañana de Caracol Televisión.

“¿De pronto en un momento crítico de pandemia te dieron ganas de llamar a Catalina Gómez?”, le cuestionó la presentadora, a lo que Escaf contestó: “No cabe la menor posibilidad. En lo absoluto, no los extraño para nada”.

Ahora, Catalina Gómez decidió romper el silencio en una entrevista con el mismo programa y se refirió a la salida de su compañero de set y la presunta rivalidad con Escaf.

“Me tomó por sorpresa, porque mientras fuimos compañeros de trabajo siempre tuvimos la mejor relación, en esa época estábamos también con Moni y la verdad los tres nos la llevábamos súper bien, fuimos muy buenos compañeros, siempre hubo mucha camaradería; cuando él decidió irse fue mucho lo que Moni y yo le dijimos que no lo hiciera”, señaló bastante sorprendida Gómez.

Y es que al parecer, la relación detrás de cámaras entre Catalina Gómez y Agmeth Escaf era muy distinta a lo que el público veía en las pantallas. Nunca lograron trascender más allá de una relación laboral, pues la amistad no rindió frutos en ningún momento. En su momento, los presentadores eran los más queridos por el público.

Catalina habló de su rol de madre en tiempos de pandemia

La presentadora de ‘Día a Día’, programa que por estos días celebró sus 20 años al aire, reveló en la entrevista cómo ha sido desempeñarse en su rol de mamá sin interferir con su trabajo en las mañanas, logrando que sus hijos asuman de la mejor manera sus actividades escolares en la virtualidad.

“Difícil en el sentido que yo también tenía mis obligaciones, estamos haciendo el programa desde nuestras casas, entonces a esa hora eran las clases, mi hija más grande, ella solita se defendía”, respondió la comunicadora.

Adicionalmente, habló de su sueño frustrado de ser profesora de colegio, señalando que la pandemia le ha servido para sentarse con sus hijos a guiarlos con las tareas del colegio como sociales, español, matemáticas.

“Yo le digo a mis hijos que algún día cuando esté mayorcita, yo sueño con dedicarme a los niños”.

La hermosa presentadora nacida en Medellín ha sabido ganarse el cariño y llegarle al corazón a los televidentes en las mañanas, pues el carisma y naturalidad con la que presenta su sección “Apuntes de Cata” en el programa, la han posicionado en el puesto número uno.

