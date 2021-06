“Buenos pases te di hoy”: James Rodríguez y Maluma se encontraron y jugaron un partido

El futbolista colombiano James Rodríguez continúa disfrutando de sus vacaciones en Colombia y esta vez sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una foto junto a otra de las personalidades más importantes del país y uno de sus mejores amigos. Se trata del cantante de reguetón Maluma, con quien al parecer estuvo disputando un divertido partido aficionado.

“Colombia en la casa. Buenos pases te di hoy”, escribió el ‘10′ de la selección Colombia en compañía de la fotografía en la que se le ve muy sonriente al lado del paisa y disfrutando de un caluroso y soleado día.

A su vez, la publicación ya supera las 740.000 reacciones y los 5.600 comentarios en menos de cinco horas de haber sido compartida en las redes. Entre los mensajes más destacados está el del exfutbolista y entrenador René Higuita, quien les dijo que solo les falta contar con él en un próximo duelo. “Espero la invitación. Yo los pongo mano a mano fácil”, dijo textualmente.

Es preciso recordar que aunque James Rodríguez viajó al país para su concentración con la selección tricolor previo a la doble fecha de eliminatorias rumbo a Catar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lo desconvocó para los partidos de las eliminatorias contra Perú, el 3 de junio, y Argentina, 8 de junio.

Incluso, muchos todavía recuerdan el lujoso viaje de James en su avión privado el pasado sábado 22 de mayo, específicamente en su trayecto desde Inglaterra a Colombia. Tal y como se ve en una foto subida por el deportista, la aeronave tiene una cama doble al interior, además de ostentosos asientos y varios relojes.

Por ahora, el colombiano continúa en tierra colombiana aprovechando su tiempo para compartir con su familia y amigos más cercanos, tal y como lo ha mostrado en sus redes sociales. De hecho, el ‘10′ de la selección Colombia estuvo celebrándole el cumpleaños número ocho de su hija Salomé en compañía del resto de su familia, entre ellos Daniela Ospina.

Quien más ha disfrutado al futbolista ha sido su hermana, Juana Valentina, quien también ha subido algunos videos, en especial con su sobrino Samuel. La joven aprovechó un momento que tuvo con el niño divirtiéndose en una colorida hamaca para enviarle un mensaje de buenos deseos a sus seguidores. “Buenos días. Feliz comienzo de mes. Y que se les contagie la alegría de Samuel”, señaló Juana Valentina en su publicación.

Con respeto a Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido en el mundo artístico como Maluma, ha dado de qué hablar en las redes sociales en las últimas horas por el inusual regalo con el sorprendió a la empresaria Kim Kardashian, con quien se le ha visto compartiendo en diferentes ocasiones.

Según la estadounidense mostró en una grabación publicada en su Instagram, el detalle constó del más reciente álbum ‘7DJ – 7 Días en Jamaica’ del cantante de reguetón, un tocadiscos marca Crsoley y una caja de ‘Pre Gold Puro Oro Pack’, la bebida que lanzó al mercado hace poco el intérprete paisa.

“Thank you so much Maluma for sending this”, se escucha decir a la también influenciadora.

Frente a esto, decenas de usuarios salieron al paso y han criticado el acto del artista colombiano asegurando, según ellos, que probablemente él mismo tuvo que haberle pagado a la exesposa del cantante Kanye West por el envío del presente y además por la promoción del mismo a través de Instagram.

