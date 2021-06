“Sería la mejor lección para que no lo vuelva a hacer”: Daniella Álvarez admitió que perdonaría una infidelidad

La exseñorita Colombia y actual presentadora del Desafío ‘The Box 2021′ Daniella Álvarez le regaló unos minutos a sus seguidores en redes sociales para contestar las famosas preguntas y respuestas de Instagram y de paso leer sus saludos. Y, como generalmente suele pasar con los famosos colombianos, sorprendió a los usuarios con ciertas verdades y datos curiosos sobre ella.

Es preciso señalar que, desde que la barranquillera compartió con el país el duro episodio con la isquemia que sufrió y que le provocó que parte de su pierna izquierda fuera amputada, son muchos los que sienten curiosidad por saber más sobre su proceso y el cómo ha retomado su vida. En especial, luego de que se confirmara su ruptura amorosa con el español Leonard Vanderaa.

Así las cosas, un usuario le preguntó abiertamente a Daniella Álvarez si perdonaría una infidelidad, a lo que la barranquillera sostuvo que “de pronto sí”. Enfatizó que en un pasado pensaba diferente y no toleraba ni siquiera hablar sobre el hecho de que una persona traicionara a su pareja; no obstante, dijo que ahora que es un poco más “grande y madura” tiene otra concepción de la situación.

“De pronto sí, si la persona está absolutamente arrepentida. Y creo que sería la mejor lección para que nunca lo vuelva a hacer, porque a veces las personas se equivocan y cometen errores”, señaló en su respuesta la exreina de belleza.

“Una traición, ser desleal, es algo que duele mucho y creo que parte la historia en dos momentos y el punto ahí está en ver si uno puede volver a confiar. Si uno cree que puede volver a confiar y siente que se puede, yo sí lo perdonaría”, añadió.

Sumado a esto, la presentadora admitió que también tendría en cuenta qué tan especial es esa pareja, puesto que, según afirmó, hay personas que se querrán para toda la vida y otras solo por un periodo de la misma. “Claramente, eso también tiene que ver si uno está cien por ciento seguro de que esa definitivamente es la persona que es para la vida entera, porque ahí creo que dolería más perder a esa persona para siempre que perdonar un error”, concluyó su opinión sobre la infidelidad.

Foto: redes sociales

Otra de las respuestas a uno de sus seguidores que llamó la atención de Daniella Álvarez fue sobre si lo que le sucedió con la amputación de su pierna izquierda “le favoreció o le afectó su carrera profesional”.

La modelo se sinceró y contestó que siente que su vida, de alguna u otra forma, se impulsó mucho más. No solo se enfocó en el tema profesional, también en el personal, agradeciendo todas las enseñanzas que le ha dejado este capítulo y su cambio de perspectiva de la vida y del mundo.

“Sin duda alguna ha potencializado mi vida entera, tanto en lo profesional como en lo personal. He aprendido muchísimo y tengo mucho más para dar para todas las personas que me quieren y me siguen”, contó la exseñorita Colombia.

Daniella Álvarez recién recibió una noticia muy emocionante. Después de la fiesta champetera con picó que se vivió en el Desafío ‘The Box 2021′ con el reconocido cantante Mr. Black, el propio artista anunció que la presentadora y modelo protagonizará el video musical de la nueva canción que está próxima a lanzar.

“Es espectacular, la admiro mucho, es una mujer luchadora. Es una muestra de lucha, de que sí se puede echar pa’ lante, yo la vi bailando normal. Muy orgulloso de tenerla ahí al lado, ella es la muestra de una mujer colombiana luchadora”, mencionó el cantante.

