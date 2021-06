“A Queiroz siempre lo vi como un padre para los jugadores”: Juan Guillermo Cuadrado

Posterior al lanzamiento de su libro ‘Panita, esta es mi historia’, el lateral derecho de la Juventus y jugador de la selección Colombia Juan Guillermo Cuadrado entregó sus impresiones y expectativas de cara a la doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, donde el combinado cafetero se enfrentará a Perú y Argentina, respectivamente.

En diálogo con Noticias Caracol, Cuadrado explicó cómo ha sido su proceso con cada uno de los entrenadores del primer equipo tricolor desde los ciclos de José Néstor Pekerman y Carlos Queiroz hasta la fecha.

Cuando le consultaron al antioqueño sobre su opinión acerca del trabajo técnico con Pekerman, expresó que siempre lo recordará por la identidad que le dejó a la selección nacional y que aunque no se habla constantemente con el argentino, sí mantiene un vínculo con el segundo entrenador de ese momento, Patricio Camps, y con el preparador físico del ciclo, Eduardo Urtasún:

El ‘profe’ fue una persona importante para la selección, que le dio esa nueva identidad de volver a un mundial, y es algo que vamos a recordar siempre. A veces me hablo con Pato (Camps), el profe (Pekerman) no era mucho de hablar sino ahí cuando estaba en el momento que tenía que hacerlo. Con el Pato y con Urtasún, muchas veces nos saludamos

Acerca del ciclo de Carlos Queiroz con la selección Colombia, el lateral derecho de la Juventus, habló de cómo fue trabajar con el nacido en Mozambique de nacionalidad portuguesa:

Sus expectativas sobre Reinaldo Rueda, de cara al debut del vallecaucano con Colombia en las eliminatorias a Catar 2022 fueron prometedoras. Además aseguró que es importante dar el 100 % y tener la mejor actitud y disposición para conseguir los objetivos:

A la constante pregunta que le ha hecho la prensa colombiana sobre su posición de campo favorita para jugar fútbol, Cuadrado respondió que pretende sorprender viniendo desde atrás haciendo las veces de lateral derecho y teniendo proyección con amplitud de campo:

Jugaré en lo que él crea que es lo mejor para la selección, donde yo pueda aportar. El ‘profe’ conoce mis condiciones y sabe dónde me quiere utilizar. Siempre me han conocido porque he jugado mucho más de extremo, obviamente ahí siempre recibes de espalda, tienes más marca y estás más referenciado. En los últimos dos años que he jugado más de lateral con la Juventus siento que vengo con mucho más panorama de atrás, vienes con una mejor visión y puedes también caer por sorpresa, son situaciones diferentes pero al venir de atrás creo que tienes un mejor panorama para sorprender en los momentos en que nadie se lo espera y me he sentido muy cómodo pero pues la decisión final la toma el profe