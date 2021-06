Así se conocieron Juliette Pardau y Julián Román: la actriz venezolana relató la historia

Julián Román y Juliette Pardau

Una de las parejas más estables y reconocidas en la actualidad del entretenimiento colombiano es la que conforman el actor colombiano, Julián Román, y la actriz venezolana, Juliette Pardau. Por estos días, la revista Aló le dedicó una edición a la también cantante que, durante el último año, se ganó el cariño de muchos colombianos por su papel de ‘Dany’ en la popular serie del canal RCN ‘Pa’ quererte’. En su entrevista con ese medio de comunicación, entre otras cosas, reveló algunos detalles de su amor con Román.

De acuerdo con su relato, Juliette conoció a su novio en las grabaciones de ‘El Comandante’, una serie que protagonizó de la mano del también actor colombiano, Andrés Parra, quien ganó popularidad masiva y se ganó los elogios de sus colegas por su interpretación de Pablo Escobar. “Desde entonces comenzamos a coincidir constantemente (...) tenemos muchos amigos en común”, reveló.

En medio de los constantes encuentros, y teniendo en cuenta la cercanía a la que estaban llegando ambos artistas, decidieron darse una oportunidad para tener una relación más allá de la de amigos pero, bajo una condición: todo con calma. “Creo que todo se confabuló para que lo intentáramos. Ambos estábamos en un momento de vida en el que todo se dio sin dramas, sin afanes ni terceras personas, y considero, después de algunos aprendizajes de vida, que eso es determinante. Como dicen por ahí: ‘Lo que bien empieza, bien termina’”, detalló.

La relación es estable, y lleva un largo tiempo, sin embargo, la pareja mantiene muy privada su relación frente a las redes sociales. Aunque de vez en cuando salen fotografías de ambos, o se les ve juntos en sus publicaciones, no es una contante para los dos. Precisamente, respecto a este tema, Julián, en una entrevista con el programa de chismes colombiano, La Red, aseguró que quería proteger su relación.

“Se ha vuelto más importante la vida privada que lo que hace el actor y me parece que eso es respetable, pero ventilas toda una relación (...) No quiero que opinen sobre mis relaciones. Mi relación con Juliette es un tesoro (...) no voy a permitir que nadie hable mal de ellas (sus novias antes de Juliette) porque nadie se ha enterado cómo son mis relaciones”, enfatizó.

En una entrevista con SuperLike, Julián Román confirmó que este año cumplen tres de estar juntos, y que además de amarla, como su pareja, es un gran admirador de su trabajo como actriz. “Yo veo sus trabajos pasados y es impresionante”, argumentó el colombiano que también confesó que era seguidor de la novela ‘Pa’ quererte’. El actor, quien le dio vida a Juan Gabriel en la novela biográfica dedicada al mexicano, aseguró que Juliette tiene una gran habilidad para acentos pues, a pesar de no ser colombiana, a logrado interpretar a la perfección personajes de origen paisa, bogotano, o caleño.

Juliette, en su entrevista con Aló, aseguró que lo más importante para ella es la lealtad pues, según explicó, esa es la verdadera base de un “amor incondicional”, y hace que una relación sea invencible.

“Feliz de compartirles que hago parte de la nueva edición de Aló Digital. Gracias querida por recordarme el valor del camino recorrido. Espero disfruten de esta charla tanto como yo. Les mando todo mi cariño (por favor manden fotito cuando la tengan en sus manos”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, al lado de la portada en la que luce un body naranja decorado con flores blancas.

