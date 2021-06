Luna Baxter habló de su personaje de Silvia en ‘La reina del flow 2

Luna Baxter. Foto: Instagram @lalunabaxter

No cabe duda de que el personaje de ‘Silvia Duarte’ – encarnado por la guatemalteca Luna Baxter – ha provocado mucha intriga entre los fanáticos de ‘La reina del flow 2’ y, precisamente ese misterio es una de las cosas que Baxter considera “más atractivas” de su rol.

En entrevista con el portal Kienyke dijo: “A mí me encantó de Silvia su fortaleza su inteligencia, su rudeza. Creo que es muy interesante ver este tipo de personajes femeninos, pero dentro de un mundo masculino y su misterio es como lo más atractivo creo yo”.

Y su proceso de interpretación del personaje ha estado marcado por el hecho de ir descubriendo a ‘Silvia’ poco a poco desde los libretos. “Desde que leí los libretos y algo que me encanta de cómo estaba escrito el personaje es que, a diferencia de otros papeles que he interpretado, a ‘Silvia’ por escritura no le ponían muchas acotaciones (…) en las descripciones había muy poca información, yo desde la lectura no sabía bien hacia dónde iba cuando empecé a leerla. Es un personaje que a través de la lectura de guiones fui descubriendo y me gustaría que el público también lo hiciera a través de los capítulos, que la vayan como descubriendo y analizando”.

Luna Baxter, aunque nació en Guatemala triunfa en Colombia

La actriz – nacida en Guatemala, de madre colombiana y papá argentino – ha logrado triunfar en la televisión del país.

Sin embargo, no sobra decir que descubrió su pasión por la actuación después de participar en una obra de teatro musical. “Mi mamá siempre quiso que yo fuera cantante (…) Mis papás me metieron a clase de cuanto instrumento o arte había porque querían que me inclinara hacia esto. A los 13 años en el colegio estaban haciendo audiciones para teatro musical, jamás había actuado y después de quedar en ese papel me di cuenta de qué era lo que más me gustaba hacer”, expresó en 2017 para El Espectador.

Y el resto ha sido historia. Además de ‘La reina del flow 2’, la actriz guatemalteca también salió en ‘Tarde lo conocí’ (2017) – novela inspirada en la vida y carrera musical de la cantante de vallenato Patricia Teherán – ‘La ley secreta’ (2018), entre otras.

Es de resaltar que, Baxter ha mostrado su talento para actuar con diferentes acentos, por ejemplo, en ‘Tarde lo conocí’ habló costeño y en ‘La reina del flow 2’ paisa.

También protagonizó el videoclip de ‘viernes otra vez’, de la banda Superlitio. Y, ha actuado en cine con largometrajes como ‘Bendita rebeldía’ (2020), bajo la dirección de Laura Pérez Cervera, y ‘Souvenir’ (2014), dirigida por Andrés Cuevas.

¿Qué ha dicho sobre la situación de Colombia?

Luna Baxter también se unió a las voces que le dijeron ‘No’ a la reforma tributaria, que ya fue retirada del Congreso. El 2 de mayo publicó una imagen que decía ‘Colombia en alerta roja’ y resaltó que Colombia solicitaba un cambio y el país no quería más violencia.

Post de Luna Baxter en Instagram. Foto: Instagram @Luna Baxter

