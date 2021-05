Quién es ‘Luisito Comunica’, el popular ‘youtuber’ que fue tendencia por su visita a Colombia

Luisito Comunica. Foto: Instagram @luisitocomunica

La famoso youtuber mexicano, ‘Luisito Comunica’, fue tendencia en las redes sociales luego de que esta semana estuviera de visita en Colombia, puntualmente a Cali, en el marco del Paro Nacional. Pero se preguntará: ¿quién es este personaje y por qué es tan popular alrededor del mundo? A continuamos le contamos su historia.

Luis Arturo Villar Sudek, más conocido en redes sociales como ‘Luisito Comunica’, nació un 20 de marzo de 1991 en Puebla de Zaragoza, México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y hoy por hoy es una de las celebridades más reconocidas en internet por sus blogs y contenido humorístico, además de ser un exitoso empresario.

En el 2007 inició su camino en el mundo de YouTube, la plataforma de video por excelencia en la web. Por aquella época, abrió un canal llamado Piano Para Gente Cool, que posteriormente sería renombrado LouieArtie (2010), y en el cual se dedicaba a publicar tutoriales y versiones de piano. Sin embargo, su salto a la ‘fama’ se dio en el 2012, cuando se estableció bajo el nombre de ‘Luisito Comunica’ y que, más de ocho años después, lo llevó a conseguir más de 36.4 millones de suscriptores en dicha red social.

‘Luisito Comunica’ ofreció una nueva perspectiva a sus contenidos, ya que, si bien no hay temáticas fijas, empezó a divulgar videos de humor, pero también de sus viajes a diversos países del mundo, documentando sus experiencias, anécdotas y ofreciéndole recomendaciones a los usuarios en internet. Algunas de las secciones más conocidas de su canal son: ‘Barato Vs. Caro’, ‘Primera Clase Vs. Turista’, y ‘Visitando un supermercado’, donde muestra las curiosidades de los establecimientos de comercio en diferentes países.

Foto tomada de Instagram @LuisitoComunica

El mexicano fue ganando gran popularidad en México y, rápidamente, se dio a conocer en toda Latinoamérica. Ello lo ha llevado a sumar más de 26.3 millones de seguidores en Instagram, otra de las redes sociales donde es muy conocido. En YouTube es actualmente el segundo canal con más suscriptores de Hispanoamérica (36.3M) tan solo superado por la productora audiovisual mexicana, Badabun, que cuenta con 44.5 millones.

Algunos de los videos más vistos en su cuenta son ‘probando comida callejera en China’ con más de 59 millones de reproducciones y ‘visitando un supermercado en Venezuela’, el cual supera las 42 millones de visualizaciones. Y es que su trabajo lo ha llevado a conseguir varios premios, entre los que destacan los ‘Eliot Awards’ como mejor Storyteller en 2016 y 2017, siendo en esta última versión donde obtuvo otra distinción al Líder Digital del Año. En 2020 fue acreedor de un reconocimiento al Influencer del año.

Según el portal Youtubers.me, que examina las estadísticas de los ‘youtubers’, ‘Luisito Comunica’ habría recibido en el último mes unas ganancias que rondan los 60 mil euros, es decir, más de 271 millones de pesos colombianos. Sin embargo, cabe aclarar que esta información no es oficial y puede presentar variaciones.

OTRAS FACETAS, TAMBIÉN EXITOSAS:

Y es que ‘Luisito’ no solo se ha destacado en el mundo de las redes sociales, pues en el 2018 fundó su propia marca de ropa llamada ‘El Rey Palomo’, en alusión al pseudónimo con el que es conocido entre sus seguidores. En dicho emprendimiento, el cual cuenta con página web, comercializa todo tipo de productos: desde gorras, camisetas y chaquetas hasta accesorios con envíos a Colombia.

Además, también incursionó como escritor, pues en el 2019 sacó su libro titulado ‘Lugares Asombrosos’ de la editorial Alfaguara. En este dejó consignados muchos de sus viajes en los últimos años, otras anécdotas y algunos consejos para las personas que estén interesadas en emprender un viaje en sitios particulares alrededor del mundo.

Pese a la pandemia por la COVID-19, a finales del año pasado el mexicano sacó el mercado su propia compañía de telefonía móvil: ‘PilloFon’, la cual, hasta el momento, ofrece cobertura en México, en la mayor parte del territorio, bajo redes 5G Ready, 4.5 G, LTE, 4G y 3G. Sin embargo, el propio ‘Luisito’ dijo que su intención es ampliar la cobertura a nivel internacional.

