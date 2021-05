Andrés Escobar, el hombre armado en las manifestaciones en Cali: “Soy una persona de bien”

Andrés Escobar

En medio de las manifestaciones del pasado 28 de mayo, en Cali, se hizo viral, en redes sociales, la imagen de Andrés Escobar, un hombre civil armado que, junto con la Policía Nacional, apuntaba su arma de fuego hacia la ciudadanía que se encontraba en protestas. Rápidamente, los internautas empezaron a tildar de paramilitar a Escobar: el video, según ellos, era plena evidencia para acusarlo de culpable por atentar contra la vida y el bienestar de la comunidad con autorización de los uniformados que, al verlo armado, no tomaron acciones al respecto. En la noche del 30 de mayo, luego de la polémica y de que se hicieran públicas las redes sociales del hombre, entre otros datos personales, Escobar ofreció una disculpa pública. Así mismo, en la mañana de este lunes, el hombre explicó lo sucedido en una entrevista con la Blu Radio.

“Soy empresario de la ciudad de Cali, soy habitante de la comuna 22, del barrio Ciudad Jardín. Quiero hacer este video para pedir una disculpa por los hechos sucedidos el día viernes 28 de mayo en la calle 16 con carrera 100 (...) el camino no son las armas, el camino no es una guerra civil. Mi intención no es un llamado al odio y al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada″, comenzó diciendo el empresario.

En el video, de casi siete minutos, Escobar asegura que desde que su imagen se hizo pública ha sido víctima de injurias, calumnias y hostigamientos en su contra y la de su familia, amigos y allegados. “Me tildan de paramilitar, de asesino, de genocida”, detalló.

Escobar, quien aseguró que teme por su vida y la de las personas a su alrededor, relató que su cara estaba descubierta en los videos y fotografías que circulan de ese día en redes sociales, y que eso demuestra que no es un paramilitar y que, por el contrario es una ‘persona de bien’, un hombre trabajador que, al igual que los demás colombianos, paga impuestos, y que en su pasado no hay ningún tipo de anotaciones judiciales en su contra.

“Aporto a la sociedad con empleo, hago labor social, soy una persona comprometida con mi ciudad, con Cali. Yo amo Cali. Me duele ver toda esta problemática que está pasando, todo esto que estamos viviendo no tiene precedentes”, enfatizó.

Seguido a esta explicación, Escobar procede a mostrar el arma que tenía ese día en su manos. Según explicó, se trataba de un arma no letal, “de un arma traumática, de fogueo”. Luego de mostrar el arma de manera detallada, expone un documento en el que se ve el registro de importación de la Dian, y la factura de compra del elemento.

“En el video se ve claramente que estoy haciendo disparos al aire, no tenía intención de hacerle daño a nadie. No hubo ningún herido, mucho menos un homicidio. Estaban reduciendo a la fuerza pública, los vándalos, los disparos fueron para disuadirlos”, relató el hombre que, así mismo, aseguró que el los manifestantes, supuestamente, estaban avanzando para quemar el CAI de la zona, y que sin la ayuda de él y de las autoridades lo habrían logrado.

Según Escobar, lo que pasó en redes sociales fue producto de la tergiversación de información, a manos de los ciudadanos que decidieron grabar los hechos. “Son expertos en tergiversar las cosas (...) son expertos en crear narrativas que vayan en contra de cualquier pensamiento que ellos tengan (...) son muy rápidos para desplegarse en redes sociales (...) son muy buenos para hacerse a las herramientas de marketing para instrumentalizar personas para el caos”.

El hombre cuestionó el adjetivo de ‘pacíficos’ que tienen los manifestantes, y aseguró que algunas de estas personas habían vandalizado varios establecimientos del sector como la sede del ICETEX, una estación del MÍO, locales comerciales, entre otras cosas. “La policía tenían muchos nervios, no querían actuar, no podían avanzar de manera efectiva. Solo lo hicieron cuando actuó la ciudadanía. Después que los civiles actuaron se acabó el episodio. Los vándalos se fueron del barrio y ya”, recalcó en Blu Radio.

“Defender la propiedad de mi comuna 22 es normal para cualquier ser humano (...) ¿Qué pasaría si usted tiene en peligro su casa, su familia o sus empresas?, usted sale a defenderse. Hemos creado un grupo para el beneficio para toda la comuna 22. Salimos a defenderla, no con el objetivo de causar daño, sino que los vándalos ser retiraran (...) Tuve un sentimiento de solidaridad”.

Para Escobar, es necesario que el país vuelva a la normalidad, y que hay que apoyar a la fuerza pública. “Esos no eran marchantes legítimamente marchando, tenemos videos en donde también nos disparaban, tiraban bombas molotov, donde vandalizaban todo a su alrededor”. El empresario aseguró que instaurará acciones legales contra Beto Coral, un activista que hizo un video, para su canal de YouTube, titulado ‘Muy grave. Identificado paramilitar en Cali”, con la imagen de Escobar en él.





