Exdirector del DNI se habría reunido con ‘Boyaco Sinaloa’, esmeraldero y enlace del Clan del Golfo en Bogotá: buscaban que el Congreso aprobara la ley de sometimiento

La reunión entre el directivo y el esmeraldero se produjo el 19 de agosto de 2025 en Bogotá - crédito DNI/Captura de Video Noticias Uno

A falta de seis semanas para que Gustavo Petro culmine su mandato presidencial, el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), enfrenta una nueva crisis.

Además de los presuntos acuerdos previos entre Danilo Rueda, exalto comisionado de Paz, y alias Jerónimo, uno de los comandantes del grupo armado, se conoció una presunta reunión secreta que puso bajo la lupa a la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia (DNI) por un presunto intento de reactivar conversaciones con la organización ilegal.

El encuentro habría sido entre dos de sus directivos, un exnarcotraficante y un exintegrante de una unidad legislativa vinculada al Congreso, según videos y audios revelados por Noticias Caracol.

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De acuerdo con el informe citado por la publicación, la cita habría reunido a Jorge Lemus, entonces director de la DNI, y a Ricardo Rey Rosanía, jefe de ContraInteligencia de esa entidad, en calidad de anfitriones. Como invitados asistieron Eduard Ferney Rincón, conocido con el alias de Boyaco Sinaloa, esmeraldero y exnarcotraficante que tenía una investigación vigente en la Fiscalía por presuntos nexos con el Clan del Golfo.

Rincón llegó acompañado por su abogado y por Javier Grajales, quien se presentó como amigo suyo desde hacía más de una década. Grajales era un viejo conocido de Lemus y de Rosanía, y había trabajado durante varios años en la UTL de la hasta hace poco congresista María José Pizarro (Pacto Histórico).

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El objetivo atribuido a la reunión fue tratar un posible acercamiento con el grupo narcotraficante para pedirle apoyo político a un proyecto de ley de sometimiento que buscaba beneficiar, entre otros, al Clan del Golfo, una gestión que un exinspector de inteligencia consideró ajena a las funciones de esa agencia y con posibles consecuencias penales.

Detalles del encuentro privado

De acuerdo con la investigación del citado medio de comunicación, la reunión se produjo a las 9:15 a. m. del 19 de agosto de 2025 en una sede de la entidad en el centro de Bogotá.

Según la publicación, Lemus y Rosanía explicaron al comienzo que la cita buscaba obtener información sobre supuestos enemigos del Gobierno. La conversación, sin embargo, giró hacia la necesidad de conseguir apoyos políticos para un proyecto de ley presentado en julio de 2025 por el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre.

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Ese proyecto proponía beneficios penales para todas las organizaciones criminales. Tras meses de polémica y disputas políticas, incluso dentro del Gobierno, la iniciativa naufragó.

En la reunión, Lemus formuló el pedido de manera directa: “Perdón que te interrumpa. Lo otro también hermano, es que ustedes tienen amigos políticos. Ayúdenos con los políticos también para que pase ese proyecto de ley. No nos neguemos, ustedes tienen políticos”. Grajales respondió: “Jalarle la oreja a cualquiera que escuchen ahí”.

Lemus insistió en la necesidad de sacar adelante la iniciativa y dijo: “Hermano, porque sí necesitamos sacar ese proyecto. Porque va a beneficiar principalmente paz, hermano, paz. Y a mucha gente también la va a beneficiar”. Rosanía agregó: “Hay que construir un modelo de negociación y de sometimiento a la justicia que permita pacificar el país. Pero tiene que estar todo el mundo porque qué hacemos con las oficinas, que es un tema...”.

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La respuesta de Rincón fue de disponibilidad plena: “Por mi, en lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto. Yo estoy dispuesto a lo que necesiten”.

La conversación también dejó ver que los directivos de la Dirección Nacional de Inteligencia buscaban un interlocutor para llegar a alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo. Rosanía lo expuso así: “Qué interés tiene el gobierno: uno, ‘chiquito malo’, que no nos aparece en el radar...”.

Rincón ofreció entonces intervenir personalmente: “Si ustedes me autorizan yo voy, si ustedes me autorizan. No porque yo vaya y resulte ese señor y que después resulte ese señor. Porque esa gente está infiltrada por todo lado. Pero si ustedes me autorizan yo voy y hablo con él”.

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Lemus pidió esperar. Según la grabación, afirmó que ya había enviado un mensaje a Chiquito Malo a través de otro narcotraficante identificado con el alias de Jota Firma: “Déjame a ver, mira: ‘J’ le mandó una razón”. Después añadió: “Esperemos lo de ‘j’ y hacemos lo siguiente contigo”.

El material también registra que Lemus y Rosanía conocían el prontuario de su interlocutor. Cuando Rincón explicó el origen de su alias y dijo que había trabajado en México y que ya había arreglado “de narcotráfico, de nada”, los funcionarios profundizaron sobre su negociación con Estados Unidos.

Rosanía le preguntó si había resuelto su situación con la DEA y con el Gobierno de ese país. Ante la respuesta afirmativa, quiso saber cuánto había pagado. Rincón contestó: “Como 18 millones“. El diario precisó que el excapo dijo haber entregado USD 18 millones a la justicia de Estados Unidos.

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