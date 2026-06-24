Abelardo de la Espriella se comprometió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel a restablecer los lazos diplomáticos entre ambos países

Gideon Sa'ar considera como un amigo cercano a Abelardo de la Espriella - crédito Gobierno de Israel/Reuters

El gobierno de Israel dio una primera señal sobre el futuro de su vínculo con Colombia tras confirmarse la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial: el canciller Gideon Sa’ar planteó abrir una etapa de cooperación, dijo que busca un acercamiento diplomático y extendió una invitación oficial para que el presidente electo visite el país en los próximos meses.

“Hace apenas una hora mantuve una conversación telefónica con mi amigo @ABDELAESPRIELLA, el presidente electo de Colombia, quien también es un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel. Lo felicité por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos, y le deseé mucho éxito”, expuso Gideon Sa’ar en su cuenta de X.

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Gideon Sa’ar confirmó conversaciones telefónicas con De la Espriella para restablecer relaciones diplomáticas con Colombia - crédito @gidonsaar/X

Y agregó: “El presidente electo reiteró en nuestra conversación su compromiso, que también expresó durante la campaña electoral en su país, con una alianza entre Israel y Colombia que sea más fuerte que nunca. Yo también destaqué nuestro firme deseo de consolidar esta alianza para el beneficio de ambos pueblos. ¡Lo haremos juntos - Colombia e Israel - y a lo grande! 🇨🇴 🇮🇱”.

De la Espriella respondió con un agradecimiento por las felicitaciones y reiteró su disposición de mantener una relación cercana con el Estado israelí. Más tarde, el primer ministro Benjamin Netanyahu también felicitó al nuevo presidente colombiano y expresó su voluntad de avanzar en una agenda conjunta.

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En otro mensaje, afirmó que, durante su mandato como jefe de Estado, Colombia retomará su relación de cercania con Israel, por lo que se reactivarían las exportaciones de carbón y negociaciones en materia de armamento con el país liderado por Benjamín Netanyahu.

El presidente electo sostuvo que se reactivarían las exportaciones de carbón y negociaciones en materia de armamento con el país liderado por Benjamín Netanyahu - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Gracias, mi querido amigo. Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme. Que Dios bendiga a nuestras dos naciones. 🇨🇴🇮🇱🙏🏻 ¡Firme por la patria! 🫡 (A.D.L.E) 🇨🇴🐅”, señaló en sus redes sociales.

Israel: la prioridad de Abelardo de la Espriella en materia diplomática

El eje central del vínculo que busca el presidente electo pasa por la seguridad. De la Espriella manifestó en varias ocasiones su intención de renovar la artillería del Ejército Nacional para enfrentar a los grupos armados y planteó la compra de equipamiento militar con apoyo de Israel y Estados Unidos.

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Abelardo de la Espriella considera de vital importancia tener acceso al apoyo de Israel en materia de tecnología y experiencia militar - crédito Reuters y Jair Coll/Reuters

“Hay que traer armas de primera generación, tecnología, drones e inteligencia artificial”, afirmó en una entrevista durante la campaña. Esa definición anticipa el restablecimiento de adquisiciones de material bélico interrumpidas bajo la administración anterior.

Es importante recordar que la nueva orientación contrasta con las medidas tomadas por el gobierno de Gustavo Petro, que rompió los vínculos diplomáticos con Israel en mayo de 2024, expulsó a la delegación diplomática en Bogotá y calificó a Netanyahu y a su gabinete de “genocidas”. Petro también anunció la apertura de una embajada en Ramala, aunque la iniciativa no prosperó por el bloqueo israelí.

Colombia además prohibió las exportaciones de carbón a Israel. Esa decisión se produjo después de que un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentara que las multinacionales Drummond y Glencore, con presencia en Colombia, alimentan de manera indirecta la ocupación de Palestina al suministrar combustible para la red eléctrica y la industria militar israelí.

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El presidente electo y su movimiento, Defensores de la Patria, destacan la cooperación con Israel sin incorporar en ese discurso las denuncias por violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza, Cisjordania y Líbano. España figura entre los países que impusieron un embargo de transferencias de armas a Israel ante esas infracciones.

La afinidad del dirigente colombiano con la narrativa israelí también se expresó en su discurso público. No mencionó a Palestina en entrevistas ni intervenciones públicas y, en marzo, durante una reunión con la comunidad judía de Colombia, prometió “defender” a ese colectivo por ser “el pueblo de Dios”.

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En ese encuentro también dijo que respaldaría “los principios judeocristianos, que son la base de la civilización occidental”. La publicación señala que ese argumento fue utilizado por otros líderes de ultraderecha para atacar a inmigrantes que profesan otras religiones, entre ellas el islam.