Álvaro Uribe cuestionó el llamado a rendir indagatoria por masacres de El Aro y La Granja: “Quieren darle a Petro el trofeo de dejarme en la cárcel”

Álvaro Uribe afirmó que Gustavo Petro está inmerso en el proceso en su contra - crédito Juan David Duque/REUTERS/@gustavopetrourrego/IG/

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) comparecerá en una indagatoria el próximo 24 de julio de 2026 dentro de la investigación en su contra por las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años en el noroeste del departamento de Antioquia por paramilitares.

“La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó”, escribió el expresidente en X, donde calificó la decisión como “un atropello”.

Previo a la diligencia, el líder político del Centro Democrático aseguró en entrevista con Caracol Radio que hay una intención política del Gobierno nacional y dijo que “quieren darle al presidente Gustavo Petro el trofeo de dejarme en la cárcel”.

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Al referirse al llamado a indagatoria y a la invitación del mandatario a testificar en la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), Uribe Vélez cuestionó el trámite procesal y sostuvo: “Las pruebas no dan para eso. Ellos habían decretado una serie de pruebas y me llaman a indagatoria sin practicar las mismas pruebas que ellos habían decretado”.

El expresidente de la República señaló que el actuar de la Fiscalía General de la Nación afecta su integridad y su derecho al debido proceso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el diálogo, apuntó contra varios funcionarios, en particular, Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, y sus antecedentes institucionales: “La señora viene de la Jep y la señora fiscal general trabajó con Iván Velásquez”, dijo, antes de agregar: “Ustedes saben la animadversión de Iván Velásquez contra mi familia, mis allegados y contra mí”.

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Uribe Vélez también mencionó al exfiscal general Eduardo Montealegre como parte de las presiones que, según él, rodean el caso. “Además, se conoció esa presión de Eduardo Montealegre a través de una tutela”, afirmó.

Sobre los señalamientos públicos del presidente Petro, el líder político respondió: “A él no le luce decir esas cosas, al presidente Petro. Él ha faltado al respeto que se le debe a la investidura presidencial”. En esa línea, insistió en que la disputa tendría un objetivo de fondo. “Su afán es disimular toda la corrupción de este gobierno consiguiendo el trofeo de dejar a mi hermano y a mí en la cárcel”, afirmó.

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Sin embargo, señaló que seguirá atendiendo el debate y la situación judicial. “Ahí seguimos, en esta dolorosa batalla”, dijo, y añadió: “Viejo y todo, como lo he hecho toda la vida, sobreviviente como soy y como lo he hecho sin clientelismo y lo he hecho sin trampas, sin robarme un peso, sigo en la tarea por Colombia”.

Álvaro Uribe sostuvo que hubo varias irregularidades en el proceso - crédito @AlvaroUribeVel/X

El 23 de junio de 2026, el exsenador de la República sostuvo que ha presentado varios recursos ante la Físcalia General de la Nación que han sido negados. Además, señaló que el actuar del ente acusador afecta su integridad y su derecho al debido proceso.

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“La Fiscalía en un tema sustancial como llamarme a Indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó me atropella negando recursos (sic)”, afirmó en la misma plataforma digital.

Las razones de la Fiscalía para abrir la indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Uribe ha negado tener relación con grupos paramilitares - crédito Europa Press

Para la Fiscalía General de la Nación, existen pruebas que confirman un vínculo entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez con la creación del grupo paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sobre la masacre de La Granja, el ente acusador considera que hubo actos de omisión mientras estaba al mando de la Gobernación de Antioquia, argumentando que pudo evitar los ataques a la población civil.

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El testimonio de Salvatore Mancuso también cobra relevancia en la investigación, puesto que el gestor de paz reconocido por el Gobierno Petro declaró que la masacre de El Aro fue una orden directa de Pedro Juan Moreno Villa, que presuntamente actuaba a nombre del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez.

Conforme a lo expuesto en el oficio emitido por el ente investigador, el exsenador fue un posible determinador del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, otro delito cometido por presunta petición de Pedro Juan Moreno Villa, a nombre de Uribe Vélez. Cabe recordar que Moreno Villa falleció años después en un oscuro accidente de un helicóptero, rápidamente archivado por la Aerocivil, pero, cuya investigación judicial jamás llegó a conclusiones claras.

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