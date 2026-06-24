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Esta es la terna arbitral que pitará el juego entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” buscará la posibilidad de clasificar en el primer lugar del grupo K en territorio norteamericano

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El juez central impartirá justicia en el duelo clave por el primer lugar en el grupo K-crédito Vincent Carchietta/IMAGN IMAGES via Reuters
El juez central impartirá justicia en el duelo clave por el primer lugar en el grupo K-crédito Vincent Carchietta/IMAGN IMAGES via Reuters

El 24 de junio de 2026, la FIFA confirmó en forma oficial a la terna arbitral que estará en el partido entre Colombia y Portugal en el estadio de Miami.

El juez central australiano-iraní Alireza Faghani, que pitó el juego entre Francia y Senegal por el grupo I de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, estará a cargo del duelo entre “lusos” y “Cafeteros”.

El duelo se disputará en el estadio de Miami a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia)-crédito FIFA
El duelo se disputará en el estadio de Miami a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia)-crédito FIFA

El árbitro, de 48 años, internacional con la FIFA desde 2008, cuenta con una experiencia importante en partidos de la Copa del Mundo, la Copa Asiática, la Liga de Campeones de la AFC y la Copa Confederaciones.

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En 2019 se trasladó a Australia, y desde 2023 representa de forma oficial a los árbitros de dicho país.

Por otra parte, otro de los hechos más destacados en los cuales Faghani tuvo en su carrera como juez central estuvo dirigir la final del Mundial de Clubes de 2015 entre Barcelona FC de España y River Plate, además de estar presente en la final del torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Río 2016 entre Brasil y Alemania.

Esta es su tercera participación en Copas del Mundo, tras estar presente en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

A continuación, esta es la terna de árbitros:

  • Árbitro central: Alireza Faghani (Australia)
  • Asistente número 1: George Lakrindis (Australia)
  • Asistente número 2: Andrew Lindsav (Australia)
  • Cuarto árbitro: Said Martínez (Honduras)
  • Árbitro reserva: Walter López (Honduraas)

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