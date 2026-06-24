Desarticularon a Los Nocopeo en Bogotá: usaban una barbería como fachada para traficar droga y obtenían cerca de $50 millones mensuales

La operación en Bosa desarticuló la banda Los Nocopeo, dedicada al tráfico de drogas usando una barbería y bicicletas eléctricas como fachada - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una organización criminal que utilizaba una barbería y bicicletas eléctricas como fachada para el tráfico de droga en la localidad de Bosa, logrando la captura de ocho integrantes de la banda conocida como Los Nocopeo.

La estructura, que operaba desde 2018, fue intervenida tras un año de investigación, vigilancia y uso de agentes encubiertos, revelando un esquema de distribución que involucraba aplicaciones de mensajería y entregas a domicilio.

Durante las labores de seguimiento, los investigadores detectaron que las compras de estupefacientes se coordinaban a través de WhatsApp y las entregas se realizaban tanto en la barbería como en zonas residenciales y alrededores del Parque Metropolitano El Porvenir. Los agentes documentaron también la utilización de bicicletas eléctricas para evitar los controles policiales y facilitar el reparto de la droga en cortos trayectos urbanos.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional en Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado denominado ‘Los Nocopeo’, dedicado a la comercialización de estupefacientes en la localidad de Bosa - crédito Mebog

El operativo culminó con diez allanamientos simultáneos, en los que se incautaron un revólver, cinco cartuchos, siete teléfonos móviles, más de 660 dosis de marihuana, 80 dosis de cocaína y dinero en efectivo.

Las capturas incluyeron la detención de alias Henry, considerado el cabecilla, que a pesar de cumplir detención domiciliaria por tráfico de drogas salió de su residencia para coordinar directamente la operación. Las autoridades destacan que Henry ya había sido detenido en la primera intervención contra este grupo en 2018 y suma antecedentes por feminicidio, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y violencia intrafamiliar.

Junto a él fue aprehendido alias Julio, encargado de la administración diaria de la organización, la coordinación de turnos y la logística de abastecimiento. Según el reporte interno, Julio tenía antecedentes por hurto calificado y tentativa de homicidio.

PUBLICIDAD

La investigación permitió establecer una estructura interna definida: alias Viviana, hija de Julio, actuaba como dosificadora; alias Cali manejaba la barbería y servía tanto de fachada como de punto de venta; alias Mani y alias Socio organizaban los pedidos por aplicaciones y distribuían la droga en bicicleta eléctrica; alias Eduin se dedicaba a la distribución directa en sectores residenciales y zonas recreativas de Bosa.

La escena corresponde a la presentación de resultados de una operación policial que desmanteló una estructura criminal que operaba desde 2018, involucrando aplicaciones de mensajería y entregas a domicilio - crédito Policía Matropolitana de Bogotá

El expediente recopilado por la Seccional de Investigación Criminal sostiene que la banda obtenía rentabilidades criminales cercanas a $50 millones mensuales y distribuía alrededor de 200 dosis diarias de droga, con picos superiores según la demanda. La dispersión geográfica y el uso de tecnologías digitales les habría facilitado una mayor penetración territorial y eludir controles regulares.

PUBLICIDAD

Tras la operación, los ocho detenidos quedaron a disposición judicial y enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De ellos, seis recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario por disposición de un juez local.

El documento cierra con un llamado de la Policía Nacional a la ciudadanía para fomentar la denuncia de actividades ilícitas mediante la línea de emergencia 123 o el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano, reforzando su compromiso de “continuar desarrollando acciones investigativas y operativas contra estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia”.

El expediente recopilado por la Seccional de Investigación Criminal sostiene que la banda obtenía rentabilidades criminales cercanas a $50 millones mensuales y distribuía alrededor de 200 dosis diarias de droga, con picos superiores según la demanda - crédito Mebog

El resultado de la operación refleja cómo las organizaciones criminales recurren a métodos cada vez más sofisticados para ocultar sus actividades y eludir los controles policiales. La intervención pone en evidencia la necesidad de mantener estrategias de inteligencia y vigilancia permanentes, así como fortalecer los canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades.

PUBLICIDAD

El caso reafirma el desafío que representa el microtráfico en zonas urbanas y la importancia de sumar esfuerzos institucionales, judiciales y sociales para reducir el impacto de estas redes en la vida cotidiana de los habitantes. La articulación de acciones preventivas y la respuesta oportuna ante nuevas amenazas se consolidan como elementos clave en la lucha contra el crimen organizado.