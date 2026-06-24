María Fernanda Cabal aseguró que está dispuesta a integrar el nuevo gobierno, si así lo desea el presidente electo, Abelardo de la Espriella

La senadora María Fernanda Cabal y el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República ha puesto en el ojo de la opinión pública a la exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, cuyo nombre resuena como posible integrante del gabinete.

La exparlamentaria, en conversación con Blu Radio, dejó en claro que su futuro político está atado tanto a la decisión del presidente electo como a la evolución de su propio proyecto personal.

Durante la entrevista, Cabal reconoció: “Yo he aprendido de la vida, siendo ya una mujer madura, que hay puertas que se cierran y puertas que se abren”. Además, dejó abierta la posibilidad de sumarse al equipo ministerial, pero matizó su postura: “Si el presidente De la Espriella considera mi nombre, yo estoy para servir a mi país”.

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Expectativas frente al gabinete y límites personales

Consultada sobre la posibilidad de encabezar alguna cartera, María Fernanda Cabal fue clara al mencionar que no tiene interés en todas las áreas. “No, no. Yo creo que yo tendría más talento en otras carteras, pero ya que él decida”, respondió al ser mencionados ministerios como Educación o Justicia.

La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República ha puesto en el ojo de la opinión pública a la exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, cuyo nombre resuena como posible integrante del gabinete - crédito Colprensa

La excongresista aclaró que su eventual ingreso al gabinete no depende de presiones ni estrategias personales. “Si no estoy incluida en la baraja, hoy en día tengo tantas posibilidades de hacer cosas que no hice siendo senadora, que la vida sigue. Estoy dispuesta para lo que me propongan, pero no estoy ejerciendo ningún tipo de presión”, sostuvo.

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En la actualidad, María Fernanda Cabal figura entre los nombres que podrían asumir un rol protagónico en el gobierno entrante. Sin embargo, su integración al gabinete aún no está confirmada y depende de la decisión final de De La Espriella, que evalúa distintos perfiles para conformar su equipo de gobierno.

Cabal, por su parte, mantiene su disposición a colaborar, pero asegura que continuará desarrollando su movimiento político si no es convocada.

Relación con el presidente electo y el proceso de transición

Sobre el vínculo con De La Espriella tras la jornada electoral, Cabal relató que la comunicación se mantiene en términos prudentes y respetuosos. “Sí, hemos hablado solo por chat, porque yo no soy una inoportuna; yo soy una persona muy respetuosa, sobre todo en campaña, de los tiempos de la gente. Cuando le he escrito es para temas muy puntuales”, detalló.

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Además, subrayó que el respaldo ciudadano hacia su figura es innegable, pero insistió en que la última palabra sobre su futuro la tiene únicamente el presidente electo.

El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella fue captado el pasado 21 de junio, luego de que se conocieran los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda, en Barranquilla (Colombia) - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El panorama político de cara a la conformación del gabinete presidencial se mantiene abierto, con Cabal en una posición expectante y preparada para asumir el reto si así se lo proponen, sin perder de vista la consolidación de su propio espacio dentro de la vida pública nacional.

Cabal aseguró que De la Espriella tiene grandes retos en la presidencia

La exsenadora María Fernanda Cabal ha señalado que la seguridad, el control fronterizo y la confianza en la inversión minero-energética serán los puntos críticos de la administración entrante. Para ella, el desafío central consiste en recuperar la seguridad con apoyo internacional, en especial con Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, mencionando la idea de actuar “de la mano del escudo de las Américas”.

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La senadora saliente aseguró que Abelardo tiene tres grandes retos en su presidencia - crédito @MariaFdaCabal/X

En cuanto a las fronteras, Cabal estima que la clave radica en fortalecer los acuerdos bilaterales para garantizar mayor control y estabilidad territorial. Su perspectiva sobre la economía apunta a incentivar la inversión en recursos minero-energéticos mediante subastas a largo plazo, buscando así una reactivación de la confianza de los capitales extranjeros.

Tras doce años en el Congreso, María Fernanda Cabal anunció su intención de fundar un nuevo movimiento político. Su objetivo es renovar la derecha en Colombia y defender abiertamente los principios de libertad, familia y economía de mercado. Para la exsenadora, el Estado ha impuesto demasiadas restricciones y es hora de “romper con esas limitaciones” para permitir que la sociedad prospere.

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En su despedida, Cabal destacó su trayectoria como defensora de la propiedad privada y del fortalecimiento institucional. Al dejar el Senado, se mostró decidida a seguir promoviendo, desde fuera del Congreso, los valores y convicciones que considera esenciales para el desarrollo del país.