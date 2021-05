‘Irreconocible’ así luce la hija de Marbelle después de su cambio de look

Instagram @marbelle.oficial

Rafaella Chávez, mostró su cambio de apariencia más reciente, pasando de un color rojo encendido en su cabello, al rubio que ya le habíamos visto en otras oportunidades. La joven se encuentra grabando la sexta entrega de la película ‘El Paseo’, donde compartirá pantalla con Amparo Grisales, Chichila Navia, entre otros artistas de la farándula.

Uno de los aspectos que más caracteriza a la hija de Marbelle, es su cabello ya que juega bastante con él entre los cambios de color. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que mostró su más reciente cambio, dejando de lado el rojo pasando a un rubio que resalta aún más su belleza.

Tomada de Instagram @rafaellamusik

La persona encargada de realizar este cambio de look, fue el conocido ‘Rey de las Extensiones’, reconocido entre las famosas colombianas porque ha trabajado los diferentes estilos capilares, entre los que se encuentran Yina Calderón, pues ha sido el encargado de hacerle los cambios de color en su pelo.

Los halagos no se hicieron esperar, en la publicación se puede apreciar como algunos de sus seguidores la felicitaron por su nuevo look “te queda súper ese rubio”, “mucho mejor súper el cambio” o ‘mil veces mejor ese color, woww”; pero las criticas también hacen mella en el video donde algunas personas le recordaron el desgaste que sufre el cabello con tantos tintes.

En lo que al campo artístico se refiere, Rafaella debutó hace algún tiempo como cantante, respaldada por su madre Marbelle. En este 2021 ha retomado su vida actoral después de su primera aparición en el seriado que relataba la vida de su madre ‘Amor Sincero’ en el año 1997. La también influencer, está cerca de alcanzar el primer millón de seguidores en Instagram.

No queda la menor duda que Chávez, aparte de heredarle a su madre el gusto por la música, sino también su belleza y su gusto por sorprender a sus seguidores con atrevidos cambios, demostrando que todo le luce muy bien. A pesar de su independencia, Rafaela siempre cuenta con los consejos de Marbelle para cualquier toma de decisiones .

La cantante colombiana Marbelle. Foto: @marbelle.oficial

De otro lado, Marbelle recientemente ha sido tema de conversación por cuenta de los diferentes comentarios que ha emitido sobre los efectos y consecuencias del paro nacional, la protesta social y los bloqueos en las vías que se presentan desde el pasado 28 de abril. Sin embargo, poco han servido las críticas para acallar su opinión y luego del incendio que se presentó este martes en el palacio de Justicia de Tuluá, la artista arremetió de nuevo en contra del senador Gustavo Petro.

Igualmente, la cantante colombiana Marbelle ha sido centro de polémica por sus opiniones sobre el paro nacional, puesto que la artista no oculta su posición de extrema derecha en sus declaraciones. Trinos en respuesta a Gustavo Petro, criticando una caricatura de Matador y a aquellos que publican la bandera del país al revés, entran a las más recientes escandalosas publicaciones de la mujer que ahora tiene sus redes en privado.

“¡Nuestra bandera es así! Al derecho, no me vengan con cuentos”, aseveró la cantante quien recibió varios comentarios negativos por no apoyar la protesta. También lanzó un trino recientemente en el que criticó la caricatura de ‘Matador’ con la que el dibujante rindió homenaje a Villa, quien aparece en la pieza gráfica con alas junto a los mensajes: “¡No olviden mi lucha! ¡Defiendan la alegría!”.

SEGUIR LEYENDO