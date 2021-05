‘La Liendra’ está desesperado por conocer a ‘Luisito Comunica’ y le cayeron por “oportunista”

/ Fotos tomadas de Instagram

No cabe duda de que la visita de ‘Luisito Comunica’ a Colombia ha generado todo tipo de reacciones y comentarios. Incluso de otros importantes influencers colombianos como ‘La Liendra’ quien no ha parado de recibir críticas en la tarde de este sábado, luego de que publicara un mensaje pidiéndole a sus seguidores que le ayuden a encontrarse con el youtuber mexicano.

“Liendritas le quiero pedir un favor. Le puede decir a ‘Luisito Comunica’ que por acá lo que necesite que sería un gusto conocerlo mil gracias si lo hacen”, dijo el instagramer pereirano a través de una historia en su perfil oficial, recomendando entre otras cosas que le envíen dicho mensaje al mexicano, así como el enlace a su página de Instagram con buenos comentarios, tantas veces como puedan.

El mensaje fue republicado por el perfil de Rechismes, en donde no tardaron en llegar los comentarios en contra del animador y comediante: “SIEMPRE ha sido un oportunista, salió a marchar y grabó por lo mismo, para su oportunismo. Mi pregunta es: ¿Entonces todos los Colombianos ya salimos a deberle porque marchó? No señor jamás, usted marchó porque quiso y le “nació” y sabía los pro y contra que esto podría ocasionar”, dijo una de las seguidoras de esa página.

Otros se sumaron tildándolo de “oportunista” y “lambón”, e incluso señalaron que “quiere ganarse los seguidores de Luisito de gratis”.

Comentarios similares le habrían llegado a la propia ‘Liendra’, que en realidad se llama Mario Gómez, pues no sólo borró la petición hecha a sus seguidores, sino que además publicó una extensa respuesta a quienes lo atacaron por hacerla:

“Oportunista porque quiero conocer a alguien que admiro jajaja este es el problema de Colombia, que no tienen memoria […] que puedes hacer 99 favores y no haces el último y ya eres el malo […] Yo apoyé a mi país cuando nadie lo hacía, ahora ya es normal ver a todo mundo grabando. Seamos agradecidos. Me duele tener que estar escondido y amenazado por dar la cara por un país que se le olvida quienes estuvieron cuando nadie estaba”.

Valga recordar que el pereirano fue uno de los primeros influercers colombianos en participar en las marchas del paro nacional que se desarrolla en el país desde el pasado 28 de abril. Ello cambió, sin embargo, cuando el propio creador de contenido denunció a través de sus plataformas que sus pronunciamientos sobre las marchas también le han generado problemas.

“El primer día que yo salí a marchar, me amenazaron brutal. De que me iban a ‘pelar’, si seguía apoyando eso”. Además, señaló que no sólo recibió mensajes de este tipo, sino que su cuenta de Instagram, su medio de trabajo, también ha sufrido las consecuencias, pues no está teniendo el mismo alcance de antes.

“Tengo la cuenta de Instagram bloqueada, a veces no puedo subir historias, ya no le salen a todo el mundo mis historias. He salido más perjudicado, pero sigo firme”, señaló Gómez, aclarando que, a pesar de eso, él sigue apoyando a los colombianos y se seguirá manifestando.

En ese sentido, complementó su reflexión de esta tarde señalando que:

Llámele oportunistas a esos que ahora si graban y al principio ni apoyaban, salen a decir algo cuando ya no los necesitamos... y recuerden quién fue el que estuvo marchando sin apoyo... o se les olvida? Claro, me amenazan de muerte me escondo casi me eliminan mi cuenta y amenazan a mi familia por dar la cara por el pueblo y ahora es el pueblo me llama oportunista... quieren que uno se mate por ustedes y ustedes mismos le dan la espalda a uno.

Si bien el instagramer eliminó su mensaje, la invitación sigue abierta, por lo que sólo falta la respuesta de ‘Luisito Comunica’, quien llegó a Colombia el pasado jueves, dirigiéndose directamente a Cali, donde estuvo recorriendo entre otros la calle quinta, a la altura de la calle 56 y la Avenida Roosevelt, cerca a la Plaza de Toros ‘Cañaveralejo’ y Cosmocentro.

