La verdadera razón por la que James Rodríguez habría sido desconvocado por Reinaldo Rueda

Luego de conocerse que James Rodríguez ya no hará parte de los convocados para jugar en los partidos ante Perú y Argentina, en las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021, comenzaron las especulaciones sobre las presuntas y verdaderas razones por las que ‘el 10′ de la tricolor fue desconvocado del grupo de Reinaldo Rueda.

Rodríguez publicó un comunicado en el que dice que recibió “con sorpresa” la decisión y realizó un descargo en el que le apuntó al entrenador, Reinaldo Rueda: “Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección”, expresó el también exjugador del Real Madrid.

Pues bien, luego de su pronunciamiento, el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet, reconocido por tener información de primera mano sobre la selección, habló sobre la salida del colombiano y en uno de los programas que dirige en BluRadio aseguró que James no habría llegado cuando se le solicitó a la convocatoria de la Selección, en Barranquilla.

Dice el periodista que el mediocampista se encontraba en Medellín, departiendo con su familia, lo que habría ocasionado que Reinaldo Rueda lo descartara para las Eliminatorias: “Los que venían de Europa tenían plazo para presentarse en la noche del 27 de mayo, no sucedió con James y parece ser que esa es la razón de fondo”, reveló Hernández Bonnet.

Su afirmación, asegura el comunicador, es respaldada por “fuentes fidedignas” que le confirmaron a él y al medio para el que trabaja que James Rodríguez no llegó cuando fue convocado. Lo que desvirtuaría las razones físicas que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el mismo futbolista aseguraron tras conocerse la noticia.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021. En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”, fue el anuncio de la FCF, quien al mismo tiempo lamentó no poder contar con él en los siguientes compromisos.

En otros apartes de su pronunciamiento, el jugador oriundo de Cúcuta aseguró sentirse decepcionado por la decisión y dio a entender que está en desacuerdo pues ya superó la lesión que sufrió semanas atrás.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que me he sacrificado mucho. (...) Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia he dejado hasta la vida”.