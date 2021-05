“Es triste ver que han sido los mismos que dicen amar al fútbol, los que han complicado que este se pueda llevar a cabo”: Fernando Jaramillo

Tras la confirmación de la Alcaldía de Medellín y de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) de que no estaban dadas las condiciones de seguridad para jugar el partido de cuartos de final de la Liga BetPlay I 2021 entre Deportivo Cali y Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, el presidente del ente rector del balompié nacional se refirió a la problemática social que está impidiendo desarrollar el fútbol en el país.

En diálogo con el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, lamentó tener que suspender nuevamente el partido de vuelta entre azucareros y pijaos que va 3-0 en el global.

SI bien Jaramillo le declaró a la emisora que hasta el momento no han contemplado declarar el título de este semestre como desierto, sí mostró mucha preocupación por la continuidad del fútbol teniendo en cuenta que otras disciplinas deportivas sí se han podido realizar en Cali y otras ciudades de Colombia, pero el barrismo y los manifestantes se oponen tajantemente a la realización de partidos de fútbol tras un mes de protestas del paro nacional.

Lo que no termino de entender es que los mismos amantes del fútbol estén torpediando nuestra actividad... El básquet se puede hacer en Cali y no pasa nada; se hizo un campeonato panamericano de pesas en Cali, tampoco pasa nada; la gente puede trabajar con limitaciones porque se están quejando de su derecho natural de movilización y los bloqueos, y se vuelve casi que un delito y un atentado contra la gente que quiere trabajar en este país, pero el fútbol resulta ser el paria del país en este momento, que no se puede jugar en ninguna parte, se está ultrajando y se está negando el derecho al trabajo del ecosistema del fútbol, más de 50.000 familias que viven de la actividad del fútbol

El presidente habló de falta de garantías en materia de seguridad para acoger el partido en Medellín, pese a que el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, se había comprometido a alojar los duelos de la postemporada de la Liga BetPlay I 2021.

No hay garantías para hacer el partido entre Cali y Tolima, y es triste ver que han sido los mismos que dicen amar al fútbol los que han complicado que este se pueda llevar a cabo. No hemos contemplado declarar desierta la presenta liga, ni a mí ni a los clubes. Estamos optimistas en que vamos a poder terminar el torneo con normalidad. Estamos hablando con autoridades de varias ciudades para terminarlo. Hay muchas variables, pero yo no quiero sacar el fútbol de Colombia, no quiero desconectar el fútbol del país, por ahora no quiero sacar el fútbol para terminarlo en otro lado