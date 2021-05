Hermana de Yina Calderón se despachó contra de los productos de la reina de las keratinas, ‘Epa Colombia’

Continúa la polémica en redes sociales por los encuentros entre la empresaria Daneidy Barrera Rojas y la influenciadora Yina Calderón, cuya relación poco a poco se ha deteriorado hasta el punto de convertirse en un tormento. El nuevo lío surgió ahora de los rumores de que Calderón podría también incursionar en el negocio de las keratinas, convirtiéndose en nada más y nada menos que en la competencia directa de ‘Epa Colombia’.

Resulta que la DJ de la guaracha había anunciado a través de su Instagram que su hermana Juliana Calderón comenzaría a trabajar en un nuevo proyecto de keratinas y productos para el cabello, lo que hizo que ‘Epa Colombia’ se sintiera “traicionada”. Hay que recordar que Daneidy Barrera ha cosechado un gran éxito y prosperidad gracias a su negocio con estos productos, con el que también ha generado empleo en el país y cambiado su imagen ante los internautas.

Por su parte, Yina Calderón inició una empresa de fajas, el cual le ha permitido obtener buenos ingresos para vivir de manera cómoda, y está próxima a abrir una nueva tienda y estrenar su negocio de spa de uñas. No obstante, aseguró que aunque le “encanta la línea capilar” no está pensando dedicarse a sacar una línea de keratinas.

“La que va a sacar la queratina es mi hermana Juliana, que viene haciendo la fórmula junto con el laboratorio desde hace mucho tiempo (...). Como hermana debo apoyar a mi hermana, pero no es mía, es de mi hermana y no me interesa competir con nadie. También pienso que para todo mundo hay. A todo el mundo le puede alumbrar el sol, nadie es dueño de nada”, señaló la DJ de la guaracha en un reciente video.

El problema fue que la propia hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón, utilizó sus historias de Instagram para despacharse en contra de la empresaria ‘Epa Colombia’ y criticar sus productos.

Hermana de Yina Calderón se despachó contra 'Epa Colombia'

“¿Ustedes creen que yo me voy a copiar de un producto pésimo, malo, porque no es malo... es re malo, que tiene mil demandas encima, que hace calvicie, da granos, da caspa? ¿Ustedes creen? No sean tan ilusos”, mencionó la joven en sus videos, añadiendo a su vez que prefiere que sean las mismas personas que compren los productos a los que se refiere y comprueben “lo malos que son”.

“Es más no me compren el mío, vayan a comprar el de esa persona, vayan compren para que ustedes mismos se den cuenta de la calidad de producto que se está manejando, donde les va a dar caspa, calvicie, les va a dejar el cabello totalmente dañado. Los invito a que le compren al por mayor al detal a esa persona”, concluyó Juliana Calderón.

Los internautas no reaccionaron muy bien ante las declaraciones de la hermana de la DJ de la guaracha y le respondieron con fuertes comentarios “Quieren tener éxito en su negocio pasando por encima de los demás”; “Ya va la envidia a hablar, estaba demorándose”; “Qué mal, así de esa forma no vas sacar nada, deje que las cosas hablen por sí mismas”; “Es una completa ardida, todas las hermanas Calderón son la misma joyita”; “¿Y creen que con esa actitud queriendo pasar por encima de los demás les va a ir bien?”, son algunas de las respuestas.

Sumado a esto, algunas personas han criticado también el hecho de que la hermana de Yina Calderón extendió una invitación para “todas las personas que no cuentan con una inversión alta” y que les gustaría trabajar para su línea de productos.

