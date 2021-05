Conozca a los galanes que roban más que suspiros cada noche en la televisión colombiana

Fotografías tomadas de Instagram @sebastiancarva y @willevy

Sebastián Carvajal y William Levy, son los dos protagonistas que noche tras noche conquistan a las colombianas frente al televisor en cada una de sus telenovelas; por un lado, está el médico Carlos Pérez quien con su papel y cara de inocencia ha encantado a más de una, y luego, tenemos a William Levy, quién llegó hace poco a la pantalla en el remake de ‘Café, con aroma de mujer’.

Sebastián Carvajal nació en Bucaramanga, tiene 28 años y es hijo de Gerardo Carvajal y Patricia Forero. Se hizo famoso en la televisión colombiana cuando interpretó el papel de Eduardo Maya en la serie de televisión ‘La Cacica’, inspirada en la vida de Consuelo Araujo Noguera.

El actor fue tendencia en 2020, cuando al presentar el Miss Universe Colombia, en la ronda de preguntas, le pasó el micrófono a la concursante que tenía una discapacidad auditiva y vocal, por lo que fue motivo de memes y críticas.

Hoy en día sostiene una relación amorosa con Mónica Molano, conductora del programa del canal CityTv ‘Bravíssimo’ junto a Marcelo Cesán. No obstante, la relación de los dos personajes no ha sido del todo óptima, pues en una ocasión, Carvajal fue visto con una reina de belleza después de terminar su relación con Molano y posteriormente, se reconciliaron.

Las publicaciones en su cuenta de Instagram dejan ver las diferentes facetas que tiene el actor: entre el set de grabación, compartir tiempo con su pareja, viajar y hacer ejercicio. Y es que, no solamente se ha robado suspiros por su cara, sino que también deja ver que también busca tener un buen estado físico.

En esta publicación, aparece sólo en lo que parece ser el set de grabación de ‘Enfermeras’ en el Hospital Santa Rosa, dejando a más de una de sus seguidoras en shock y de camino a urgencias a que sean atendidas por el famoso doctor Pérez.

No es para menos, ya que Sebastián deja a sus seguidores sin palabras en cada instantánea que publica, adicionalmente, deja ver lo mejor de su personaje y los alrededores del sitio donde le da vida junto a sus compañeros del seriado.

Por su lado, está William Levy, el actor cubano que le da vida al personaje de Sebastián Vallejo en la nueva versión de la telenovela de 1994, interpretado por el brasileño Guy Ecker.

Levy, quien sigue casado con la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien presuntamente habría terminado su relación desde 2019, según un portal de noticias de entretenimiento. Sin embargo, los artistas han tenido momentos buenos y malos en su relación; sin dejar de lado, el lazo que los une y gran equipo que hacen por sacar adelante a sus hijos.

El actor de 40 años y la actriz estadounidense comenzaron su relación amorosa en 2003, cuando se conocieron en el reality de Telemundo, Protagonistas de Novela. Dentro del programa surgió el amor que trascendería la pantalla chica pues, después de que fueron expulsados, se rencontraron y decidieron comenzar una vida juntos.

En diálogo con el portal Kienyke, el cubano ha resaltado la belleza del Eje Cafetero, zona que conoce muy bien ya que varias escenas de la novela se han rodado en algunos municipios del departamento de Caldas como Salamina y Chinchiná.

“Me he sentido en casa por el hecho de que la cultura es muy parecida a lo que viví en Cuba, la música obviamente me encanta. El hecho de compartir con la gente, con mis compañeros de trabajo en un lugar tan hermoso como es el Eje Cafetero, terminar de grabar, regresar a la finca, compartir, escuchar música, comer, la comida, de verdad, es la más sana que he comido en mi vida”.

