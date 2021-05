Luna Baxter, de ‘La Reina del Flow 2’, reveló por qué tuvo que regresar de urgencia de México

Luna Baxter

Hoy se cumple un mes desde el estreno de la segunda entrega La Reina del Flow, una de las series más populares de los últimos años en Colombia, de acuerdo con los niveles de rating que registra el Canal Caracol respecto a los demás. Luna Baxter, actriz guatemalteca, con ascendencia colombiana y argentina, hace parte de esta nueva temporada, y se apoderó del personaje de Silvia, una abogada que se convierte en una pieza clave en la historia por su cercanía con Charly Flow, interpretado por Carlos Torres. En una entrevista con el noticiero de ese canal, Baxter habló de lo que fue su recorrido para conseguir el personaje que la tiene todas las noches en la pantalla chica del país.

De acuerdo con lo que reveló en su diálogo con Pilar Schmitt, Luna se había ido para México para buscar nuevas alternativas de trabajo. A su llegada, al poco tiempo, recibió una llamada de los productores de la serie musical para hacer parte del elenco. Ante su respuesta positiva para hacer el casting, la actriz tuvo que recorrer varias calles mexicanas para cambiar su color de cabello pues, para esos días, estaba totalmente rubia, y le exigían tener el cabello negro.

“Me recorrí toda la ciudad para oscurecerme el pelo porque en ese momento lo tenia super rubio. Entonces fui por toda Ciudad de México buscando pelucas, hasta que por fin me lo oscurecí con un spray”, relató la guatemalteca en su entrevista con el Canal Caracol. Su audición fue exitosa e inmediatamente le dijeron que sí, que ella sería quien le daría vida a la abogada Silvia Duarte. Con su participación en la novela, le contó a Schmitt, Luna tuvo que aprender a usar armas y tuvo que perfeccionar su acento paisa.

Luna Baxter

Luna tomó un vuelo de regreso de su viaje fugaz en México, y empezó las grabaciones en Colombia. “Mucha gente se pregunta si ella es buena, o mala... o ¿qué? pero ese es el picantico del personaje”, detalló Baxter cuando le preguntaron respecto a la abogada que, además, durante estos capítulos, ha mostrado un interés romántico por el personaje de Charly, con quien tiene una apasionada relación pero que, a su vez, tiene intereses legales sobre el villano de la historia, Manín, el tío del protagonista.

La actriz, que ha hecho parte de múltiples producciones colombianas, en teatro, cine, televisión, ya se había referido a su personaje en redes sociales. En febrero de este año, Luna compartió el proceso de maquillaje y vestuario que le implicaba el hecho de convertirse en Silvia y, en una publicación en su cuenta de Instagram, hizo una sentida despedida de la serie y de la abogada a la que tuvo la oportunidad de interpretar.

“Ay, los finales... nunca me acostumbro. Confieso éste proyecto y éste personaje han sido el reto profesional y personal más grande que he tenido en mi carrera hasta el momento. Abordó un todo, incluyendo una pandemia. Ya me había despedido pero suelo ser lenta para asimilar la realidad, así que me despido nuevamente de una cotidianidad (tan extra-cotidiana); de unas caras (muchas a las que les cogí cariño, sin querer); una ropa y maquillajes que jugaron a ser míos y un personaje que admito, me costó entrar en su esencia pero que con seguridad me hizo crecer como actriz”, escribió la actriz que, entre sus personajes, se hizo reconocida por su participación en el video musical de ‘Viernes Otra Vez’, de la banda colombiana, ‘Superlitio’.





Seguir leyendo: