Actriz de ‘La reina del flow 2’ recibe fuertes mensajes por escenas con Charly Flow: “No te metas con Carlos porque él es mío”

Algunas fanáticas de Carlos Torres, actor que encarna a ‘Charly Flow’ en ‘La reina del flow’, parecen ser muy extremistas en su admiración hacia la celebridad colombiana. Incluso, han llegado a enviarle fuertes mensajes a la actriz Luna Baxter, quien interpreta a ‘Silvia Duarte’ y cuyo personaje ha tenido algunas escenas de cama con ‘Charly’.

“Decía algo como - ‘mal nacida no te metas con Carlos porque él es mío’ -. Ese tipo de mensajes me llegan todo el tiempo y yo le se los envío a Carlos y le digo - ‘mire si me pasa algo es culpa suya -’”, expresó entre risas la guatemalteca durante una entrevista con Noticias Caracol.

‘La reina del flow’, cuya primera temporada se estrenó 2018, ha sido un éxito rotundo desde entonces. De hecho, en 2019 se quedó con el Emmy Internacional como ‘Mejor telenovela’. Es de resaltar que, era esta fue la primera vez que Colombia ganó dicho galardón.

La producción cuenta con un elenco liderado por Carolina Ramírez, Carlos Torres, Andrés Sandoval, Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, Luna Baxter, entre otros actores.

Y, desde el estreno de la segunda temporada el pasado 26 de abril, la serie ha variado entre el primer y segundo lugar del rating nocturno.

Luna Baxter y su trabajo en la televisión colombiana

Además de ‘La reina del flow 2’, la actriz guatemalteca también salió en ‘Tarde lo conocí’ (2017) – novela inspirada en la vida y carrera musical de la cantante de vallenato Patricia Teherán – ‘La ley secreta’ (2018), entre otras.

Es de resaltar que, Baxter ha mostrado su talento para actuar con diferentes acentos, por ejemplo, en ‘Tarde lo conocí’ habló costeño y en ‘La reina del flow 2’ paisa.

También protagonizó el videoclip de ‘viernes otra vez’, de la banda Superlitio. Y, ha actuado en cine con largometrajes como ‘Bendita rebeldía’ (2020), bajo la dirección de Laura Pérez Cervera.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de la actriz, en su adolescencia y tras el fallecimiento de su madre, su relación con su padre se complicó y su estado de ánimo decayó tanto que hasta le “coqueteó a la muerte”. Para el programa ‘Se dice de mí’ reveló:

“Hubo demasiado enfrentamiento, dejamos de ser el papá y la hija y yo no podía verlo como papá, tenía mucha rabia acumulada. Mi papá, por un lado, quería encontrarle reemplazo a mi mamá a como diera lugar y yo le cogí mucha rabia. Hubo muchos enfrentamientos inclusive físicos (…) siendo muy sincera yo buscaba la muerte, le coquetee a la muerte muchas veces. (Pensaba) - Ya me entrego, quiero estar con mi mamá- tuve una sobredosis de mezcla de drogas y alcohol y terminé en la clínica”.

Afortunadamente Luna Baxter logró recuperarse y ahora ha desarrollado una destacada carrera actoral en Colombia.

