Colombia

Registraduría respondió a denuncias de Petro sobre el formulario E-14: “El testigo digital es clave para cuidar que no se modifique”

En su comunicado oficial del 21 de junio de 2026, el organismo de control afirmó que los registros de hora de digitalización y descarga existen y quedan consignados tanto en la metadata de los archivos de descarga masiva como en las bitácoras internas de la entidad

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Ilustración de Gustavo Petro, burbujas de texto "DENUNCIAS" e "IRREGULARIDADES", y funcionario de Registraduría con "RESPUESTA OFICIAL".
La ilustración muestra al presidente Gustavo Petro planteando denuncias e irregularidades mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil presenta una respuesta oficial sobre el tema - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Registraduría Nacional rechazó las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una presunta vulnerabilidad en los formularios E-14 y sostuvo que ni la “estampilla de tiempo” ni el “candado hash” fueron eliminados de los mecanismos de verificación electoral, en respuesta a un mensaje publicado por el mandatario en X sobre la posibilidad de que esas actas “sean cambiables en cualquier momento”.

En su comunicado oficial del 21 de junio de 2026, el organismo de control afirmó que los registros de hora de digitalización y descarga sí existen y quedan consignados tanto en la metadata de los archivos de descarga masiva como en las bitácoras internas de la entidad. La respuesta apuntó al punto más sensible del planteo de Petro: la trazabilidad técnica de las actas durante el escrutinio.

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La entidad agregó que las campañas políticas, los órganos de control, las misiones de observación y las auditorías tienen acceso a esos archivos. También indicó que ese esquema ya tuvo evidencia en los archivos puestos a disposición durante la primera vuelta presidencial.

Petro había asegurado en su cuenta de X que el registrador “no contestó favorablemente” a su solicitud de recuperar en la base de datos de los formularios E-14 “la estampilla del tiempo y el candado Hash”. El presidente afirmó que, sin esos elementos, “el formulario E14 que tiene los datos de la mesa es cambiable en cualquier momento”.

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Registraduría respondió a denuncias del presidente Gustavo Petro sobre el formulario E-14 - crédito @Registraduria/X
Registraduría respondió a denuncias del presidente Gustavo Petro sobre el formulario E-14 - crédito @Registraduria/X

La Registraduría sostuvo que el hash sigue activo en las más de 122.000 mesas

La réplica oficial se concentró en desmontar la acusación sobre la supresión del hash. Según explicó la Registraduría, la seguridad de los archivos digitalizados “no ha sido eliminada ni modificada” y el mecanismo funciona de manera distinta según el canal de descarga utilizado.

Para los auditores de partidos, precisó, las imágenes E-14 se entregan en forma masiva en PDF mediante canal SFTP, con nomenclatura basada en el código Divipole. En ese sistema, indicó el organismo, la integridad de los archivos se mantiene intacta.

En el visor ciudadano, la entidad explicó que el sistema genera un código hash al momento de descargar cada imagen. Según el comunicado, ese código cumple dos funciones: verificar que el archivo no fue modificado respecto del E-14 digitalizado y proteger la plataforma frente a descargas automatizadas que afecten su disponibilidad.

La Registraduría agregó que ese código está incorporado en el nombre del archivo cuando se descarga desde el visor ciudadano la imagen de cada una de las más de 122.000 mesas. Con esa explicación, el organismo sostuvo que el candado hash no fue retirado, sino que “se implementó como una medida de fortalecimiento de la seguridad de la plataforma”.

Petro pidió vigilancia ciudadana y ordenó a los testigos impugnar irregularidades

La Registraduría Nacional rechazó las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una presunta vulnerabilidad en los formularios E-14 y sostuvo que ni la “estampilla de tiempo” ni el “candado hash” fueron eliminados de los mecanismos de verificación electoral - crédito @petrogustavo/X
La Registraduría Nacional rechazó las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una presunta vulnerabilidad en los formularios E-14 y sostuvo que ni la “estampilla de tiempo” ni el “candado hash” fueron eliminados de los mecanismos de verificación electoral - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro no solo cuestionó la arquitectura técnica de los E-14. También convocó a la ciudadanía a “cuidar el voto” a través de una plataforma de testigos digitales y pidió control presencial y remoto sobre las actas de mesa.

El mandatario sostuvo que “los formularios E14 no pueden cambiar en el tiempo de escrutinio, si eso sucede hay un quiebre del voto ciudadano”. En la misma publicación llamó a que los testigos electorales estén listos para impugnar “ante cualquier irregularidad” y señaló que durante toda la jornada debe compararse el número de votantes físicos con el número de votos registrados.

Petro también afirmó que “el testigo digital es clave para cuidar que el E-14 no se modifique” e instó a inscribirse en las plataformas destinadas a esa tarea. Sumó además dos pedidos operativos para la jornada: que no se permita el uso de celulares o cámaras en el cubículo de votación y que las empresas de transporte público operen con normalidad o enfrenten sanciones.

El organismo explicó por qué cambió la estructura de algunos archivos

La entidad también aclaró que existen dos vías de acceso a la información. Una es el visor ciudadano, que permite consulta y descarga individual de los E-14; la otra es el mecanismo de descarga masiva disponible para las dos campañas mediante usuario y contraseña - crédito @Registraduria/X
La entidad también aclaró que existen dos vías de acceso a la información. Una es el visor ciudadano, que permite consulta y descarga individual de los E-14; la otra es el mecanismo de descarga masiva disponible para las dos campañas mediante usuario y contraseña - crédito @Registraduria/X

Otro de los puntos abordados por la Registraduría fue la referencia al “consecutivo” mencionada por Petro. La entidad señaló que en la elección actual solo se escruta una corporación, por lo que todas las actas corresponden a la categoría de Presidente.

Ese dato, según el comunicado, explica cualquier diferencia en la presentación o en la estructura del nombre de los archivos frente a procesos anteriores en los que se elegían múltiples corporaciones. La explicación buscó desligar esas variaciones de una eventual alteración del contenido de las actas.

La entidad también aclaró que existen dos vías de acceso a la información. Una es el visor ciudadano, que permite consulta y descarga individual de los E-14; la otra es el mecanismo de descarga masiva disponible para las dos campañas mediante usuario y contraseña.

Ese acceso masivo, añadió, también fue dispuesto para misiones de observación, entes de control y auditoría internacional. La respuesta de la Registraduría apuntó así a refutar la idea de que la verificación de las actas depende solo de una interfaz pública limitada.

La plataforma Comitium suma un segundo contraste con las fotos de los testigos

Otro de los puntos abordados por la Registraduría fue la referencia al “consecutivo” mencionada por Petro. La entidad señaló que en la elección actual solo se escruta una corporación, por lo que todas las actas corresponden a la categoría de Presidente - crédito @Registraduria/X
Otro de los puntos abordados por la Registraduría fue la referencia al “consecutivo” mencionada por Petro. La entidad señaló que en la elección actual solo se escruta una corporación, por lo que todas las actas corresponden a la categoría de Presidente - crédito @Registraduria/X

La Registraduría incorporó además un argumento adicional de control cruzado: la plataforma Comitium del Consejo Nacional Electoral. Según detalló, ese sistema permite a las campañas acceder de forma inmediata a las fotos de las actas E-14 tomadas por sus propios testigos en las 122.020 mesas de votación.

Esas imágenes, indicó la entidad, pueden descargarse y compararse con las actas publicadas por la Registraduría en su página web, identificadas como E-14D y E-14T, y con las actas E-14 de claveros en las casi 3.000 comisiones escrutadoras.

Con esa secuencia de controles, la entidad cerró su respuesta con una defensa de las medidas técnicas adoptadas. Señaló que fueron implementadas “con el único propósito” de garantizar la seguridad, la integridad y la disponibilidad de la información electoral, y ratificó que mantiene abiertos los canales oficiales de verificación para auditores acreditados, partidos políticos y autoridades competentes.

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