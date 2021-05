Proyecto de ley buscará que jóvenes puedan votar desde los 16 años y a partir de las elecciones de 2022

Colprensa/Germán Enciso.

Con los jóvenes como principales protagonistas de las protestas sociales que se activaron en el país el pasado 28 de abril, políticos de diferentes partidos buscan interpretarlos para construir escenarios donde este grupo poblacional tenga una representación y uno de esos espacios puede ser a través de la participación política.

Este 26 de mayo, la bancada alternativa radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que plantea dos cambios fundamentales para el sistema político del país. El primero es que el derecho al voto se ejerza no desde los 18 años, sino desde los 16 años; y lo segundo, que la edad mínima requerida para llegar a una curul en el Senado o en la Cámara sea a partir de los 18 años.

De acuerdo con el congresista David Racero, autor del proyecto, “es injusto que las personas a partir de los 14 años tengan responsabilidad penal, libertad sexual e incluso, a partir de los 16 años puedan ejercer el matrimonio y que actualmente no se permita tener derechos políticos plenos. No se puede tener un doble discurso, afirmando que los jóvenes para unas cosas se le puede tratar como adulto y para otras cosas, se cree que no tienen las capacidades”.

Además, el congresista afirmó que no se hace necesario tener 25 o 30 años para poder desarrollar la participación política en el escenario legislativo, pues una persona con 18 años cumplidos tiene todas las capacidades para ejercer un cargo de elección popular.

Manifestante de primera línea envuelto en bandera de Colombia en barricada, Cali, Colombia, 13 mayo 2021. REUTERS/Luisa González

De acuerdo con Racero, este proyecto ha sido construido con varios de los jóvenes que han participado en las movilizaciones en el marco del actual paro nacional y garantiza la participación efectiva de los jóvenes en el país, eliminando las barreras para poder sufragar, uno de sus constantes reclamos.

El texto radicado plantea un cambio al artículo 98 de la Constitución Política que quedaría así de llegar a aprobarse: “La ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años. No obstante, el derecho a sufragar podrá ejercerse desde los dieciséis años, a partir de las elecciones nacionales de 2022 y las locales de 2023″.

El proyecto también plantea crear una cátedra en los colegios del país llamada “Ciudadanía y Estado”, para orientar a los estudiantes “sobre el derecho al sufragio, la Constitución Política Nacional, la composición y funcionamiento de los organismos del Estado, el gobierno escolar, la dinámica de los partidos políticos y de las elecciones, lo atinente a las políticas públicas de juventud y las formas de participación que tiene este grupo etario en la sociedad colombiana”.

Según Racero, estas son algunas razones por las que los mayores de 16 años en Colombia pueden votar:

1. A los 16 años, un joven puede conducir un automóvil y por tanto ser responsables de la vida de los transeúntes.

2. A los 14 años, un joven es responsable penalmente por sus acciones.

3. A los 14 años, un joven puede contraer matrimonio.

4. A los 14 años, un joven adquiere libertad sexual.

5. A los 15 años un joven puede trabajar.

“Si pueden hacer esto, ¿por qué no podrían decidir sobre el destino de su país?”, se cuestionó el congresista. Este proyecto deberá pasar ocho debates ante Senado y Cámara del Congreso de Colombia para que pueda materializarse como ley de la República.

