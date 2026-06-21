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Elecciones Colombia 2026: así puede ser testigo electoral digital en las elecciones presidenciales

Para participar en la verificación de votos, solo se necesita conexión a internet y un equipo para poder verificar las actas

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El presidente Gustavo Petro e iniciativas ciudadanas han hecho un llamado para que los ciudadanos puedan verificar los votos desde sus casas al terminar la jornada de votación - crédito digame.cristian / TikTok

La participación ciudadana en la vigilancia del proceso electoral toma un nuevo protagonismo a raíz de la advertencia formulada por el presidente Gustavo Petro sobre posibles riesgos en la integridad digital de los resultados.

Frente a la presunta supresión de herramientas informáticas de seguridad en las actas E14, el mandatario ha hecho un llamado en la necesidad de una red masiva de testigos electorales digitales capaces de ejercer control desde cada rincón del país.

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El jefe de Estado compartió su preocupación en redes sociales, advirtiendo que la eliminación de mecanismos de trazabilidad abre la puerta a modificaciones indebidas en los documentos de escrutinio. Para Petro, la vigilancia ciudadana desde el espacio digital se convierte en un escudo esencial para confirmar la fiabilidad e integridad de los E-14, tal como lo exige la ley y la jurisprudencia vigente.

El presidente Petro hizo un llamado para que los ciudadanos e sumen a la verificación desde sus casas - crédito @petrogustavo / X
El presidente Petro hizo un llamado para que los ciudadanos e sumen a la verificación desde sus casas - crédito @petrogustavo / X

Esta verificación digital surgió tras la duda del presidente Petro que subrayó la importancia de restablecer instrumentos como la “estampilla de tiempo” y el “candado hash” en el sistema de publicación de formularios. Según el mandatario, estos mecanismos permitieron en elecciones anteriores garantizar la autenticidad de los documentos y evitar fraudes. Su retiro, afirmó, no tiene justificación técnica y contraviene la normatividad vigente.

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La ley estipula que los archivos deben estar disponibles de inmediato y ser auditables por cualquier ciudadano. Por ello, el presidente pidió a los organismos de vigilancia internacional y nacional exigir el cumplimiento de estos requisitos, asegurando que la transparencia algorítmica sea un hecho.

Cómo funciona la vigilancia digital ciudadana

El mecanismo planteado por el mandatario y redes de ciudadanos se apoya en la supervisión remota y en tiempo real de cada mesa de votación al cierre de votaciones desde las 4:00 p. m. La instrucción es: descargar los archivos PDF de los formularios E14 que la Registraduría publica tras el cierre de urnas y comprobar que son los mismos de la mesa. De este modo, cualquier alteración o inconsistencia puede ser detectada y reportada de inmediato.

Presidente Petro ordena activar masiva red de testigos digitales ante alertas en el sistema de escrutinio - crédito rtvcnoticias.com/
Presidente Petro ordena activar masiva red de testigos digitales ante alertas en el sistema de escrutinio - crédito rtvcnoticias.com/

La estrategia se refuerza con la recomendación a los testigos electorales digitales de auditar los datos publicados, vigilando especialmente la coincidencia entre el número de votantes registrados y el conteo final de sufragios. En caso de discrepancias, la instrucción es impugnar la mesa y solicitar a las autoridades electorales la revisión de firmas e identidades, contrastándolas con los listados oficiales.

Para esto se ha creado un formulario en el que los interesados se pueden registrar como testigos digitales entregando nombre completo, correo, número de Whatsapp y la cantidad de mesas que se desea escrutar, así se aseguran de no repetir mesas y hacer un cubrimiento más amplio.

Según su formulario la idea es crear una “inmensa red ciudadana de testigos digitales, en el hogar para vigilar que los formularios E14 no sean cambiados desde el momento en que se suben de la registraduría”, además solo se pide conexión a internet y un dispositivo desde el que se puedan hacer las verificaciones.

La instrucción es precisa: si el número de votantes consignado por el testigo electoral no coincide con el recuento oficial, la mesa debe ser impugnada. Los juristas que acompañan el proceso pueden exigir la comparación de firmas e identidades con los registros E11 y E12, evitando así cualquier intento de suplantación o alteración.

La Registraduría Nacional aclara que solo los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X
La activación de los testigos digitales se realizará a las 4:00 p. m. - crédito @Registraduria/X

¿Qué son los testigos electorales?

Los testigos electorales son ciudadanos designados por organizaciones políticas para vigilar el desarrollo de la votación y los escrutinios. Estas personas pueden presentar reclamaciones y solicitar la presencia de autoridades si detectan irregularidades. Los pueden inscribir partidos y movimientos políticos, con o sin personería jurídica, movimientos sociales, grupos de ciudadanos que postulan candidatos o promueven el voto en blanco, y comités independientes. Cada organización puede acreditar un testigo por mesa de votación y comisión escrutadora.

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