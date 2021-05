Aumentó el porcentaje de hogares colombianos con intención de vacunarse contra el nuevo coronavirus

En Colombia aumentó el porcentaje de ciudadanos que está interesado en vacunarse. Foto: EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Más colombianos están interesados en vacunarse contra el nuevo coronavirus sars-cov-2, según la más reciente Encuesta de Pulso Social con la que se busca analizar el impacto de la pandemia entre los habitantes del país y que realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 23 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia.

De acuerdo con el estudio, el 75,3 por ciento de los hogares consultados expresaron estar interesados en aplicarse la vacuna, lo que equivale un incremento con respecto a la encuesta del mes anterior cuando el 72,2 por ciento señaló estar interesado en la inmunización.

El estudio también arrojó que el porcentaje de mujeres que señalaron querer vacunarse alcanzó el de los hombres, que en los meses anteriores era inferior hasta en 5 puntos porcentuales, pasando de 69,9 por ciento en marzo a 75,2 en abril.

También incrementó la confianza en la vacunación en las personas de 10 a 24 años de edad, pasando de 59,1 por ciento en febrero a 68,5 por ciento en marzo y a 71,7 por ciento en abril.

Las ciudades donde más hay interés en la inmunización están Tunja con un 78,9 por ciento, Medellín con un 77,5 por ciento, Pereira 77,3 por ciento, Cartagena 76,8 por ciento y Bogotá con un 76,5 por ciento.

En contraste las de menor interés son Sincelejo con un 60,9 por ciento, Florencia 50,6 por ciento, y Quibdó con un 55,9 por ciento.

En el DANE señalaron que entre los principales motivos que tenían los consultados para no estar interesados en la inmunización estaba su creencia en que la vacuna no era segura debido a sus efectos adversos con un 58,8 por ciento, mientras que el 21,8 por ciento señaló que no creía en su efectividad.

También se incrementó el porcentaje de colombianos que está muy preocupado por contagiarse con el nuevo coronavirus, pasando de 30,9 a 38,8 por ciento en abril de este año. Entre las ciudades en las que más les inquieta el contagio están Cúcuta con un 56,3 por ciento, Villavicencio con un 37,8 por ciento y Cartagena con 17,1 por ciento.

Respecto a la situación económica de los hogares, el 57,1 por ciento de los consultados señaló que era peor a la que tenía el año anterior y el 29,4 por ciento indicó que seguía igual. El 78,5 por ciento manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar y el 15,5 por ciento indicó que no recibía ingresos.

De los consultados, el 27,7 por ciento indicó que recibía ayudas de asistencia social de instituciones públicas desde que inició la cuarentena, mientras que el 10,3 por ciento ya las recibía antes del inicio de la emergencia sanitaria.

La encuesta también indagó sobre la salud mental de los encuestados y encontró que 36,4 por ciento tenía preocupación o nerviosismo, el 16,3 por ciento señaló que tenía dificultades para dormir, y el 15,6 por ciento sintió cansancio.

Para sentirse mejor, el 56,9 por ciento de los consultados indicaron que hablaron con un familiar y el 36,1 por ciento afirmó que se enfocaron en una actividad.

Incluso se consultó por la seguridad en las ciudades, donde el 34 por ciento aseguró estar inseguro al caminar solo de noche por su barrio y el 29,7 por ciento afirmó que no salía en la noche. En contraste el 45,3 por ciento sostuvo que se sentía seguro caminando solo de día en el barrio, mientras que el 41,5 por ciento manifestó sentirse inseguro.





