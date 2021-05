Experta en uñas: Yina Calderón busca trabajadoras para su nuevo spa

Foto: redes sociales

Yina Calderón es una joven huilense que saltó a la fama gracias a su participación en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, pero que ahora goza de ser una de las mujeres más populares del país y exitosas empresarias en la actualidad, de allí que pueda darse gustos como lujosos carros y una amplia finca a las afueras de la capital colombiana.

De hecho, la joven huilense ha compartido en días recientes con sus millones de seguidores en Instagram, lo que han sido los preparativos para la apertura de una nueva tienda de fajas y spa de uñas en Bogotá, donde los asistentes también podrán consumir cócteles y otros licores.

En las diferentes publicaciones de la joven de 29 años, se observa un local con diseño vanguardista y un ambiente que revive la época de los 80, en el que las tonalidades pastel visten las paredes y otros elementos. Y aunque no se ha anunciado una fecha de apertura, se sabe que desde ya se encuentran reclutando el personal que trabajará allí.

“Si usted quiere trabajar en mi spa de uñas y tiene experiencia, no importa si estudió o es empírica, pero es una dura haciendo uñas acrílicas y quiere colaborar en mi local –donde seguro le va a ir muy bien porque trae muchas sorpresas–, le voy a dejar un número de WhatsApp al que usted va a enviar un video de un minuto contando su experiencia. Ahí las van a estar citando a entrevista durante esta semana”, explicó Yina Calderón.

Aunque las vacantes están disponibles solamente para personas que habiten en Bogotá, la influenciadora también señaló que tiene otros contactos disponibles para aquellas interesadas en vender sus esmaltes y generar ingresos “desde la comodidad de su casa”.

“Nosotros le colaboramos con la publicidad y aquí está el número para eso. Mejor dicho, trabajo sí hay, linda, así que no se quejen. Yo sigo produciendo, besos”, concluyó.

Vale recordar que Yina Calderón también se encuentra estos días muy alegre por cuenta del estreno de su canción nueva ‘A caballo’, con la que asegura “haberle pegado” al gusto de quienes disfrutan de la ‘guaracha’.

“¡Acaba de nacer la guaracha! No es por nada ni porque sea yo, pero escúchela. No me importa si ustedes me critican, es severa canción”, dijo la empresaria de fajas a través de un video en el que utiliza un filtro para ocultar su rostro, teniendo en cuenta que se encontraba en un evidente estado de alicoramiento.

‘A Caballo’ cuenta con un videoclip bastante curioso y su principal escenario es un establo, al mejor estilo de ‘Pasión de Gavilanes’, donde Yina se presenta con diferentes atuendos, el primero de ellos un vestido rojo de época con un corsé y una peluca negra.

Además, días atrás decidió contestar a todos aquellos que rumoran sobre una supuesta rivalidad entre ella y la también influenciadora ‘Epa Colombia’ por cuenta del negocio de las keratinas, anto lo cual Calderón contestó con vehemencia.

“¿Por qué inventan tanto cuento? ¡Por Dios! Miren, lo mío es las fajas, lo mío es la guaracha, yo no me dedico a hacer keratinas, no sé, si me he hecho keratina en mi pelo una vez en mi vida es mucho, o sea, ese no es mi terreno, yo no me voy a meter a terrenos que no conozco que no me pertenecen”, añadió.

Sin embargo, Epa Colombia se ha mostrado en días recientes muy cercana a Manuela Gómez, quien acusa a Yina de robo, por lo cual los curiosos internautas presumen que, aunque se niegue, sí hay una rivalidad.