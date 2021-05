Hija de Diomedes Díaz reveló nuevos detalles de su embarazo

Tomada de Instagram @LilyDiazG

Diomedes Díaz fue uno de los personajes más icónicos de la música colombiana y su legado se ha transmitido por generaciones, no solo a través de sus obras musicales, sino por los 21 hijos reconocidos que dejó el cantante vallenato, entre ellos Betsy Liliana Díaz, quien confirmó hace un par de días que está esperando a su primer hijo.

Según comunicó ‘Lily’ a sus más de 734 mil seguidores en Instagram a través de una dinámica en la que se dispuso a responder preguntas, el embarazo estuvo planeado junto a su esposo Evelio Escorcia, con quien se casó en noviembre de 2020 y deseaba desde hace mucho conformar una familia con hijos incluidos.

En cuanto a las molestias de salud, la hija mayor del ‘Cacique de la junta’ indicó que sintió fuertes malestares desde el segundo mes de gestación y, de hecho, dice que fueron la causa por la cual se alejó de sus redes sociales y los curiosos comenzaron a sospechar lo que sucedía.

<i>“Para serles sinceros, los malestares comenzaron desde el segundo mes pero mal y ahí fue cuando me ausenté de redes porque, de verdad, no me daban ganas ni de coger el celular. Todo me daban ganas de vomitar, pero es una emoción y un sentimiento inexplicable”</i>, explicó en sus primeras historias.

Posteriormente, señaló que acaba de entrar en el cuarto mes de embarazo, aunque no se le nota mucho su barriga de mamá, tal y como ella misma lo demostró.

Sobre si debió disfrutar más tiempo de un matrimonio sin hijos, Betsy Liliana Díaz reiteró que sus planes desde mucho antes de casarse con Escorcia fueron los de agrandar la familia, pero advierte que por ahora estará enfocada en su primer hijo y no descartó tener otros más adelante.

“Estoy completamente de acuerdo, muchas personas se casan y quieren disfrutar de su matrimonio, y eso es completamente respetable, pero resulta que yo llevaba 3 años compartiendo la convivencia con mi actual esposo y desde hace mucho deseábamos y anhelábamos tener una personita corriendo por la casa, siento que eso es luz para todos los hogares y familias. Pero claramente sí es chévere viajar,reír pasear y rumbear antes de tener hijos”, agregó ‘Lily’.

También tocó el tema de aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en medio de su embarazo e informó que su médico le dio luz verde para inmunizarse a partir de la semana número doce. “Sí quiero y tengo muchísimas ganas de vacunarme porque es muy importante. Mi médico me dijo que no había problema en hacerlo desde la doceava semana. Sin embargo, hace un mes me hice un examen de anticuerpos y me salieron elevados, es decir, tengo altas las defensas pero sí quiero la vacuna”, expresó.

Vale recordar que la primera hija de Diomedes Díaz anunció hace meses que tuvo Covid-19 y por esa razón pasó varios días en el hospital. Motivo por el cual aclaró que el virus no lo adquirió en medio de su etapa como embarazada.

La revelación de sexo del hijo de Betsy Liliana y Evelio será el próximo 26 de mayo, aprovechando que este día se conmemora el natalicio de su padre, por lo que hasta entonces sus seguidores continuarán atentos a sus redes para saber si será niño o niña. “Muchos me dicen que hasta el quinto mes no se puede saber esto, pero yo me hice un examen de ADN fetal en sangre materna que permite obtener el dato y saber también cómo viene el bebé”, concluyó.