Lina Tejeiro contó por qué la sacaron de una popular novela de RCN

Fotografía tomada de Instagram @LinaTejeiro

Lina Tejeiro es una de las más populares actrices en Colombia y su nombre ha hecho parte de importantes producciones de la televisión nacional, aunque hay otras en las cuales no pudo participar a pesar de haberse ganado el papel.

Así lo reveló ella misma a través de una dinámica hecha con sus casi 8 millones de seguidores en Instagram, desde la cual se dedicó a contestar las preguntas de los curiosos que, entre otras cosas, quisieron saber algunos datos extra sobre su vida profesional.

“¿Has perdido un casting que te doliera mucho?”, fue la pregunta que generó la confesión de la actriz nacida en Villavicencio hace 29 años, quien contó algo que sorprendió a muchos de sus fanáticos y que solo sus más cercanos sabían.

“Había quedado en un personaje para una novela de RCN que se llama ‘La Pola’ y me habían mandado ya el libreto, los planes de grabación y había firmado contrato. Todo estaba listo, absolutamente todo, y un día antes de grabar me llamaron y me dijeron ‘ay no, ya no eres tú’”, aseguró Lina Tejeiro.

Aunque dice que se sintió bastante afectada y lloró mucho por lo ocurrido, advierte también que el papel se lo arrebataron de las manos por cuestiones ajenas a su desempeño laboral y que le fueron comentadas posteriormente por el equipo de producción. Sin embargo, no queda claro de qué personaje se trató ni quién fue su reemplazo.

”Luego me explicaron por qué me habían cancelado el contrato y es que cambiaron el perfil físico del personaje, entonces necesitaban que este se pareciera más a una persona a la que yo no me parezco tanto”, agregó la ganadora a ‘Mejor actriz de reparto’ en los Premios TVyNovelas del 2017 por su actuación como Catalina en ‘La ley del corazón’.

Entre las otras dudas que decidió responder Lina Tejeiro, destacan aquellas que la cuestionan por su vida amorosa, sobre lo cual señaló que se encuentra soltera y sin planes firmes de entablar una relación seria, por ahora.

“He salido con amigos, en parche y he conocido gente pero no estoy saliendo con alguien en específico, porque me guste o algo así, no (...) No hay ‘arrocito en bajo’, pero es que tampoco estoy como en esa actitud de tener algo solo por calmar las ganas o un escampadero. Si voy a tener algo es porque va a ser serio, bonito, genuino y hermoso”, señaló la afamada actriz.

En cuanto a proyectos futuros, Tejeiro invitó a sus seguidores para que estén muy atentos de un proyecto que ya grabó hace algún tiempo con RCN y del cual se encuentran haciendo promoción en la actualidad. Se trata del reality show ‘¿Quién es la máscara?’, en el cual participó como jueza junto a reconocidas personalidades como el humorista Piter Albeiro, Alejandra Azcárate, Llane (Piso 21) y el influenciador conocido como ‘Juanda Caribe’.

“Por estos días no he estado grabando, he estado haciendo trámites personales y cosas de esas que tenía pendientes, pero al aire pronto se viene algo muy chévere que ya grabe, que es ‘¿Quién es la máscara?’ y no se lo pueden perder, ojo”, añadió.

Cabe mencionar que Lina Tejeiro también fue noticia en días recientes, por cuenta de una imagen en la cual dejó ver las marcas que le dejó la lucha contra los biopolímeros que le fueron inyectados en sus glúteos.

En la foto, compartida en su cuenta de Instagram, la actriz posa de espaldas sobre una cama, desnuda de la cintura hacia arriba, pero cubierta por una sábana. En la leyenda, dice que siente mucho amor por esas “huellas” que le dejó un momento muy difícil por el que pasó.

“‘Se ríe de las cicatrices quien nunca ha sentido una herida’ - William Shakespeare, libro Romeo y Julieta. (Yo amo mis cicatrices)”, escribió la actriz como descripción de una instantánea a la que han reaccionado más de un millón de usuarios.