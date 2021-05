Presidente Duque viajó en helicóptero hasta Chiquinquirá para rezarle a la virgen

En la imagen, el presidente de EE.UU., Iván Duque. EFE/Justin Lane/Archivo

Este 23 de mayo se supo que el presidente Iván Duque viajó a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, donde llegó a rezar para luego volver en helicóptero a cumplir funciones en Bogotá.

De acuerdo con El Espectador, el Fray Mario Alzate, rector del santuario de la santa patrona, confirmó la información a medios radiales, donde dijo que fue informado de la visita el sábado en la noche.

Efectivamente hacia las 10:00 a.m. llegó en helicóptero al Batallón Sucre y se desplazó a la basílica con una escolta muy pequeña.

El religioso dijo que el mandatario “es muy devoto” de la virgen de Chiquinquirá y que seguro estaría buscando “paz, tranquilidad y encontrarse consigo mismo con nuestro señor y la virgen”.

Esta visita se dio en un momento donde el país atraviesa una crisis por el estallido social y varios miembros de Gobierno han renunciado -el último fue Miguel Ceballos al cargo de Comisionado de Paz-.

Además, anunciaron marchas para el próximo 26 y 28 de mayo y el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrentará el lunes y el martes una moción de censura convocada por el Senado y Cámara de Representantes.

La devoción de Duque por la Virgen de Chiquinquirá que lo metió en líos

En julio de 2020 el Tribunal Superior de Cali le ordenó al presidente Iván Duque que borre un mensaje publicado en su perfil personal de Twitter en el que encomendaba el país a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. La decisión de esa instancia judicial se resolvió a partir del pedido de un ciudadano que dijo sentirse afectado por la invocación del jefe del Ejecutivo.

El pedido fue hecho por Víctor David Aucenon, quien pidió se tutelaran los derechos de laicidad del Estado colombiano, la libertad de culto y el principio de separación de Estado e Iglesia, de acuerdo al fallo que dio a conocer el diario El Tiempo, de Bogotá. El tuit al que hace mención Aucenon fue escrito por el mandatario el pasado 9 de julio, aunque no era el primero en esa misma línea. Esas citas eclesiásticas son recurrentes en Duque.

De acuerdo a la presentación de Aucenon el mensaje era “discriminatorio” a pesar de que se realizó por la cuenta personal del presidente. Según expuso en sede judicial, por esa cuenta “se entera de información oficial”.

“Respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país”, señaló el tuit de Duque que despertó polémica.

Además, el Tribunal Superior de Cali le ordenó a Duque “abstenerse de realizar este tipo de alegorías a cultos en particular, desde las redes sociales”. Asimismo, le dio un plazo de 48 horas al presidente para que elimine el mensaje. La defensa de la Presidencia se basó en afirmar que no hay una regulación al respecto y que “dicho tuit no tiene carácter de exigible, ni constituye un acto oficial”.

“Para esta corporación el mensaje emitido por el presidente no cumple con los mínimos de justificación y razonabilidad, por ser un claro discurso en materia religiosa cuya divulgación es prohibida, pues implica el desconocimiento del derecho de libertad de culto, y el deber de neutralidad del Estado, y en consecuencia, es vulneratorio del principio de laicidad del Estado”, remarcó el Tribunal.

