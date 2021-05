Por diferencias con el presidente Duque, renunció Director General Marítimo de la Armada

Director General Marítimo de la Armada, el vicealmirante Juan Francisco Herrera

El Director General Marítimo de la Armada, el vicealmirante Juan Francisco Herrera, renunció este domingo 23 de mayo a través de una carta. En el documento, que describió el diario El Espectador, el militar dice que el presidente Iván Duque solicitó su retiro por haber incrementado el nivel de protección del Puerto de Buenaventura a nivel dos.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo, donde el general, amparado por el Código de Protección de buques e instalaciones portuarias decidió subir el nivel a dos. El oficial dijo que se trata de una medida legítima cuando hay riesgo de ataques a buques o activos de la nación.

A pesar que tratamos de no subir el nivel de protección a nivel 2, el día 19 de mayo después del mediodía, cuando vándalos ingresaron al puerto (de Buenaventura), ya era un altísimo riesgo que nos obligó hacerlo en prevención de un mal mayor ya que había mercancías peligrosas en contenedores, ¿se imaginan esos desadaptados hubieran logrado incendiar un contenedor como vimos había pasado en CAIS de la Policía o buses urbanos incendiados?.

Sostuvo que si no hubiese incrementado la seguridad a nivel dos “vándalos” habrían podido llegar hasta el puerto de Buenaventura y causar una catástrofe similar a la de Beirut, el pasado 4 de agosto.

Según la carta, es un contrasentido que él permitirá que “vándalos” se metieran a las pistas del puerto, luego de un intento de romper las mallas de la infraestructura.

De acuerdo con el diario, el día del que habla el oficial un grupo de personas intentaron proteger las instalaciones y bloquearon vías con contenedores.

A pesar de que las instalaciones no han vuelto a ser infiltradas, este hecho se convirtió en una violación a la seguridad en uno de los puntos más importantes del país. Ese día, la operación portuaria se tuvo que detener por completo, por lo que se evacuó al personal por medio del mar.

El nivel dos hizo que llegaran a apoyar miembros del Esmad de la Policía y el Gaula Militar, quienes lograron controlar la situación. Esto, según Herrera, fue una medida temporal hasta que se controlara de nuevo a la situación en la terminal portuaria.

Según el oficial de la Armada las bodegas están llenas y es necesario que se inicie la intervención para transportar los encargos de la zona.

“¿Por qué nos quitan la Copa América? porque no hay condiciones y esa es una realidad que no podemos negar”, sostuvo en la carta el oficial

Por último, concluyó: “El 20 de mayo antes del mediodía volvimos a nivel 1 y en este instante no podrían llegar más buques si no se recupera la vía. Bueno mis amigos y compañeros, ahora seguiré mi vida en otras actividades con el dolor y tristeza de no poder seguir buscando soluciones y si mi salida contribuye a que el Puerto de Buenaventura mejore habrá tenido un sentido, desde la vida civil empezaré nuevos proyectos en los temas marítimos y costeros. Un abrazo para todos y feliz fin de semana en medio de lo difícil”.

