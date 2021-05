Natalia Ramírez y Lorna Cepeda dieron contundente respuesta a un seguidor que las llamó ‘viejas’

Tomada de Instagram @lornacepeda

Con la pandemia por el covid19 que obligó a los artistas a sacar sus estrategias mejor guardadas para reinventarse y no quedarse quietos, ni perderse en el mapa de la farándula nacional, mientras sus nuevas presentaciones, producciones en televisión o proyectos personales se veían suspendidos, Instagram se covirtió en el aliado perfecto para no perder contacto con sus fans.

Este es el caso de Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, quienes desde la aparición nuevamente de Betty la fea en RCN, sorprenden a sus seguidores con transmisiones en lives, donde interactúan con ellos y cuentan anecdotas de lo ocurrido en grabaciones o simplemente, para tener un rato de tertulia entre amigas.

Hace poco, durante esa transmisión, Natalia se vio sorprendida por un comentario de uno de esos espectadores, en el que les dicen: “Están como viejas, ¿no?”.

“Nos están insultando ve, mentiras no, pero es que mijo eso es así, uno no se puede quedar en la juventud, todos vamos para allá”.

A lo que Lorna reacciona con su característica risa e irónicamente le dice a Natalia, que está mintiendo sobre la edad que dice tener la intérprete de Marcela Valencia, mientras cada una se recuerda el año de nacimiento.

“Juré que eras del 67, te ves divina mk, o sea faltaba más el hombre que dijo eso, ridículo el hombre que dijo eso, todo se puede decir con sabiduría, con amor”, señaló Lorna Cepeda.

En otro aparte del video, se ve como las dos actrices le contestan al hombre que lanzó la dura crítica; sin embargo, las mujeres supieron sortear la situación y tomarla con el humor que las caracteriza en sus transmisiones.

“No pero no es ridículo, es que uno está viejo ya, pues todos vamos para allá, si uno ya está viejo... eso si no hay nada que hacer, vieras lo que es subir las escaleras, eso ya empieza a costar y las rodillas suenan”, le respondió Natalia de manera irónica al personaje que la criticó.

Cómo es la relación actual de las actrices

Lorna Cepeda, quién nació en la capital del departamento de Bolívar, Cartagena de Indias, en repetidas ocasiones ha mencionado que Natalia Ramírez, quién interpretó a la que en principio sería la esposa de Armando Medoza, interpretado por Jorge Enrique Abello, no le respondía los saludos al llegar al set de grabación, tampoco le dirigía la palabra y siempre evadía en los pasillos para no encontrársela. Sin embargo, la actriz también señaló que todo se lo tomó como simples desplantes y se sentía mal, por lo que decidió tomar distancia.

Finalmente, Marcela y Patricia, como siempre serán recordadas estas dos hermosas actrices, indicaron que después de un tiempo lograron superar esos malos momentos cuando sus carreras estaban en la cima gracias al éxito internacional de la novela. Actualmente, las dos continúan su trayectoria artística en el mundo de la actuación y el teatro.

Recientemente Lorna compartió a través de sus redes sociales, que se convirtió en abuela a sus 50 años con un tierno mensaje y dos fotos de su nieta.

“¿Qué les puedo decir? ¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? ¿El amor que siento por la bebecita? ¿La alegría de ser abuela? ¿El agradecimiento que tengo con mi hija y Juan por semejante regalo?. Lo que siento en verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección por esta chiquitica que me ha hecho la vida con más colores!!! (mi cara de boba me delata)”, escribió.

