El reclamo que recibió Sara Uribe por su viaje de vacaciones a Cartagena

La modelo y presentadora Sara Uribe sorprendió a sus seguidores de redes sociales con unas historias de Instagram desde Cartagena al lado de su familia. Según dijo, se tomarán unos días de vacaciones en la conocida ‘ciudad amurallada’ para pasar un tiempo de descanso y relajación. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y una usuaria le reclamó a la paisa por viajar en medio del momento por el que pasa Colombia.

Fue la propia Sara Uribe quien compartió en otra de sus historia de Instagram el largo mensaje que una de sus seguidoras le envió por mensaje directo. De acuerdo con la mujer, la modelo está actuando con indiferencia frente a la situación que se vive en el país simplemente por haber tomado la decisión de viajar en estos momentos y “seguir sonriendo”.

“Usted es una pelada de barrio y si no hubiera tenido la suerte de entrar a la farándula, ¿Qué sería de usted?, ¿Qué oportunidades le da el gobierno de estudiar? o, ¿En qué condiciones hubiera trabajado humildemente como el resto del país?”, le escribió la usuaria. “Con todo el respeto del mundo, usted tiene mucha suerte, pero el resto de niñas bonitas seguimos siendo pobres y seguimos intentando sacar el país adelante”, añadió al mensaje.

Ante este largo mensaje, la también empresaria simplemente respondió con un: “Por eso estamos como estamos”. Incluso, otras personas reaccionaron ante la publicación y comentaron que Sara Uribe tiene todo el derecho de disfrutar su dinero como quiera y que no por ella el país se va a arreglar o va a empeorar.

“Esos que más se quejan y siembran odio en las redes son los que están acabando el país”; “Dejemos tanto resentimiento llenemos más nuestro corazón de paz y sabiduría”; “Definitivamente, la envidia es mejor despertarla que sentirla”; “Que viaje, que pase rico, los demás que hagan lo que les de la gana”; “¿Y es que dependemos de Sara Uribe? La gente si es ridícula por Dios, ¿Se tiene que quedar encerrada?”, son algunos de los comentarios que los usuarios han escrito en Instagram.

Entretanto, Sara Uribe ya comenzó a disfrutar de sus vacaciones en Cartagena sin martirizarse por nada ni por nadie. La modelo paisa comenzó a relatar su paseo desde el aeropuerto de la ciudad, desde donde dijo: “Les cuento que me vine unos días en Cartagena con mi familia, aquí vamos a disfrutar y pasar bien rico”.

En compañía de varias personas y muchas maletas, aprovechó para darle algunos consejos a sus seguidores que deseen viajar a Cartagena para que elijan buenos paquetes turísticos.

Desde entonces, no ha dejado de compartir minuto a minuto lo que está viviendo en sus vacaciones, como el lujoso yate que alquilaron para viajar a una isla cercana y hospedarse allí. Tal y como se ve en los videos que compartió, el yate está dotado de variados licores, música y comodidades, además de que a Sara Uribe se le ve muy contenta posando en un sensual vestido de baño.

Vale recordar que, hace unos días contestó a un interrogante que le causó mucha gracia, pues un usuario le escribió: “¿Aún te hablas con Guarín?”. Inmediatamente la exprotagonista de Nuestra Tele no tuvo reparos en responder: “Hombre, ustedes me hacen reír mucho, pero pues obvio, ¿cómo no? Si es el papá de mi hijo. Toda la vida vamos a tener que hablar”.

De la relación entre Sara Uribe y el futbolista Fredy Guarín, que terminó en 2020, quedó un hijo llamado Jacobo, quien nació en 2019. El deportista ya tenía dos hijos: Daniel y Danna, de su matrimonio con Andreina Fiallo.

