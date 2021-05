Martina ‘La peligrosa’ dijo qué piensa del silencio de J Balvin en medio de la situación que vive Colombia

BOGOTÁ, 30 de agosto de 2018.- Martina La Peligrosa estrena nueva canción. (Colprensa).

Cada vez que a las celebridades del mundo del espectáculo les da por abrir su caja de preguntas y respuestas en Instagram resulta una que otra sorpresa o polémica de acuerdo con las verdades que revelan. En esta oportunidad, la reconocida cantante colombiana Martina ‘La peligrosa’ dedicó varias horas de su tiempo a leer los cientos de mensajes que recibió de parte de sus seguidores y respondió algunos de los interrogantes que estos tienen sobre ella.

Admitió que se ha mantenido algo alejada de sus redes sociales debido a la gran cantidad de trabajo que tiene con su música y por las grabaciones de la serie de Netflix en la que participará. Además de esto, mencionó que ha permanecido en su casa también por seguridad ante la pandemia de covid-19, la cual a su vez ha cambiado un poco sus planes.

“Han sido días muy raros, entre todo lo que está pasando en el país, que nos rompe el corazón todos los días. He estado trabajando pero lo paramos por el covid-19″, compartió la artista.

De otro lado, un usuario aprovechó la oportunidad para preguntarle a Martina ‘La peligrosa’ qué opina de la actitud de J Balvin frente al paro nacional y a la situación por la que atraviesa el país, haciendo referencia a que el cantante paisa no se ha pronunciado con frecuencia sobre este tema. “¿Qué piensas acerca de J Balvin y su posición “tibia” frente a Colombia? ¿Lo juzgas o lo entiendes?”, fue la pregunta concreta del seguidor.

Martina le respondió que no solo J Balvin sino también una gran cantidad de artistas colombianos no han dicho nada sobre lo que está sucediendo en Colombia con la ola de violencia, las protestas, los bloqueos, asesinatos, desapariciones y violaciones de derechos humanos, que tanto su hermana, la cantante Adriana Lucía, y ella han denunciado a viva voz.

A su vez, señaló que para ella está bien si prefieren quedarse callados, no obstante, agregó que lo que no puede comprender esta actitud sabiendo que si son artistas deberían vibrar con los temas que conciernan a la gente, a los colombianos.

“J Balvin y un montón de artistas que no han dicho nada y está bien que se quieran quedar callados, pero yo no lo entiendo porque esto va mucho más allá de la política, esto es humanidad. Se supone que somos artistas, sensibles, que vibramos con y para la gente”, dijo la colombiana en una historia de Instagram.

Vale mencionar que, tanto Adriana Lucía como Martina ‘La peligrosa’ se han ganado el respeto y la admiración de miles de jóvenes colombianos porque han utilizado sus redes sociales y gran fama para ser un canal de diálogo y buscar soluciones para los problemas del país. Día a día se han manifestado en contra de las injusticias y hasta han ayudado a buscar ayuda de la comunidad internacional.

No obstante, semanas atrás Martina ‘La Peligrosa’ tuvo que pedirle perdón a una joven, Valeria García, a la que acusó de promover asesinatos de protestantes luego de compartir unos audios en los que supuestamente la mujer pedía que “mataran a todos esos vándalos”. Por este motivo, García pidió ayuda en redes sociales para que Martina se retractara por lo sucedido pues, según ella, la de los audios es otra persona y por culpa de las acusaciones de la artista está recibiendo muchas amenazas.

“Cometí un error. Se comenzó a viralizar un audio de una mujer que decía cosas espantosas. Luego me pasaron quien supuestamente sería la voz de esos audios. Impulsivamente me conecté al en vivo de Valeria García, en donde afirmé que era ella la responsable y eso no es verdad. La información es falsa”, fue lo que expresó Martina.

