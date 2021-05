El difícil relato de Yeferson Cossio sobre su mamá y su dura infancia

Rápidamente, Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los influenciadores que más dinero ganan en Colombia y a quienes más personas ha logrado cautivar con sus contenidos en redes sociales. Para muchos, la vida del antioqueño es envidiable, principalmente por los millones de pesos que factura cada mes, por la enorme finca en la que vive, por su fama y por tenerlo todo garantizado. No obstante, el creador de contenidos esconde un duro pasado del que decidió hablar.

En entrevista exclusiva con el programa de chismes Lo Sé Todo del Canal 1, Yeferson Cossio reveló que junto a su mamá y a su hermana, la también reconocida influenciadora Cintia Cossio, vivieron unos años difíciles debido a la violencia en Medellín.

“Todo el mundo cree que yo soy, como dicen por ahí, cuna de rico, que gomelo, que no se qué. Pues yo no me quedo callado, que crean lo que sea, pero a nosotros sí nos tocó bien duro sobre todo cuando había mucha violencia”, mencionó, agregando a su vez que su mamá tenía un trabajo informal, además de que dio a entender que le tocó sola levantar su hogar, por lo que el dinero y los recursos con los que vivían no eran suficientes y en muchas ocasiones llegaron a pasar hambre.

“Mi mamá vendía dulces en los buses en Medellín para sostenernos y muchas veces ella en la casa llegaba aporreada, porque hay gente que maneja buses que, yo no sé por qué, pero digamos no les paran cuando se van a bajar, entonces les toca tirarse. Así que ella se caía, se raspaba, muchas veces llegaba llorando porque no tenía qué comer, nos veía a mi hermanita y a mi con hambre”, relató el creador de contenidos de 27 años.

Es por este motivo que el creador de contenidos precisó que tanto él como su hermana, Cintia Cossio, quieren retribuirle a su mamá todo lo que ha hecho por ellos desde que eran pequeños y sin abandonarlos. Por eso, también con la gran cantidad de dinero que ambos reciben han mejorado considerablemente sus condiciones de vida y le obsequian regalos lujosos.

“Si alguien le hubiese ayudado una de esas veces a mi mamá que ella estaba llorando porque no teníamos qué comer, es como si hubiese cambiado la vida, ¿no? Yo soy el que conoce cuán duro es realmente uno pues trata obviamente de ayudar”, compartió.

En Lo Sé Todo, Yeferson Cossio se sinceró y recordó que siendo tan solo un niño junto con sus amigos jugaban cuando habían balaceras en la zona en la que vivían, sin tener en cuenta el peligro que esto representaba para sus vidas. “Los juegos de infancia era cuando habían esa balaceras. Nos poníamos a pensar qué armas serán, será que están disparando con rifle. Nos poníamos a apostar cuántas balas habían quedado nuevas en las fachadas de las casas. Literalmente esos eran los juegos de nosotros”, dijo el antioqueño.

El creador de contenidos recientemente dio a conocer la buena noticia de que en mayo será condecorado junto con su equipo, que está integrado por su hermana, Cinta Cossio; su novia, Jennifer Muriel; y su amigo, Jhoan López, con la Cruz de Oro de la Solidaridad Social, un reconocimiento para aquellos que ayudan desinteresadamente a los demás. Entretanto, Yeferson Cossio continúan con sus terapias y recuperación después del accidente que sufrió en su casa hace dos meses y que lo obligó a estar en silla de ruedas.

SEGUIR LEYENDO