Cuadrado y Muriel en el equipo ideal de la temporada en la Serie A

Ambos jugadores se destacaron en sus clubes y se consolidaron como indispensables en cada una de las plantillas. Foto: Archivo

Con el fin de la temporada en el fútbol italiano fueron grandes momentos los vividos por los futbolistas colombianos en ese territorio, pues la campaña 2020-21 se convirtió para dos de ellos en una de las campañas más importantes en sus carreras y sus números lo demostraron.

Se trata de Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel, quienes partido a partido se convirtieron en jugadores intocables dentro de la plantilla gracias a sus actuaciones. Pues el ‘Panita’ se consolidó como el máximo asistidos de la ‘Juve’ mientras que ‘Luisfer’ se quedó como el máximo goleador de los de Bérgamo.

Inter de Milán fue el campeón de La Serie A, mientras que Milan, Atalanta y Juventus lograron sus cupos para acceder a la UEFA Champions League. Por su parte, Napoli, donde juega el portero David Ospina, será el representante italiano en la UEFA Europa League.

El balance de los colombianos fue positivo, pero solo dos cafeteros lograron meterse entre los mejores del campeonato, así lo consideró la cuenta de estadísticas especializada en el Calcio, @Optapaolo, quien ha seleccionado el once ideal de la liga italiana, de acuerdo al rendimiento.

En el club conformado por las principales estrellas de la liga están Cuadrado y Muriel, quienes fueron los mejores en cada una de sus posiciones.

Once Ideal de la Serie A

La mejor nómina del torneo está conformada por: Donnarumma, Theo Hernández, Bastoni, De Vrij, Juan Guillermo Cuadrado; De Paul, Zielinsky, Malinovskyi; Luis Fernando Muriel, Lukaku y Cristiano Ronaldo.

Mueriel conforma un ataque estelar al lado de Romelu Lukaku y Cristiano Ronaldo, únicos jugadores que lo superaron en goles. Su aparición no es una sorpresa para nadie, pues el jugador del atalanta terminó tercero en la tabla de artilleros del campeonato con 22 tantos, logro que resaltan y que fue clave para que el equipo de Gian Piero Gasperini lograra varios puntos.

“Ha participado directamente en 22 goles en la Serie A desde principios de 2021 (15 goles y 7 asistencias): ningún jugador lo hizo mejor en la máxima liga italiana en este período. Mago”, fue la descripción realizada para Muriel por el portal estadístico.

De igual manera se incluyó al lateral de la Vecchia Signora, Juan Guillermo, pues su alineación se basa en el enorme protagonismo durante toda la temporada del conjunto de Turín. Dentro de un grupo de futbolistas de gran nombre, Cuadrado se consolidó como el futbolista con más participaciones de gol, pues en Liga completó 10 asistencias y 2 anotaciones con el club dirigido por Andrea Pirlo.

“Es el defensa que más asistencias ha proporcionado en esta liga: 10, un récord para un defensa de la Juventus en una sola temporada de la Serie A desde la 2004/05 (desde que Opta recogió esta cifra). Dardo”, fueron los elogios recibidos de Opta para el nacido en Necoclí.

Rendimiento de colombianos en Italia

Los delanteros del Atalanta, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, fueron los jugadores más regulares del Atalanta, pues su efectividad goleadora sirvió para que el equipo de Bérgamo consiguiera su clasificación a la UEFA Champions League por tercera vez consecutiva. Entre ambos marcaron 37 goles. ‘Luisfer’ registró 22 mientras que el ‘Toro’ marcó en 15 ocasiones.

Juan Guillermo Cuadrado en Juventus logró su mejor temporada desde su llegada, a pesar de que la campaña representó el fin de la racha de diez títulos de Serie A consecutivos, el ‘Panita’ se consagró como uno de los jugadores más importantes de su club. Con la ‘juve’ conquistó el título de la Copa Italia.

David Ospina no tuvo los mismos minutos con el Napoli y solo disputó 16 partidos en total en los que recibió 12 goles. Sin embargo, logró sacar su arco en cero en ocho oportunidades. Cristian Zapata jugó solo en 12 partidos del Genoa y sumó 970 minutos en la temporada. Andrés Tello jugó 17 compromisos con el Benevento y anotó un gol, no obstante, su club no logró mantener la categoría y descendió.

