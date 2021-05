‘Capitán Colombia’: realizan plantón deportivo en apoyo al joven luego de que recibió amenazas de muerte

Luego de que se hizo público que, ‘Capitán Colombia’, el joven perteneciente a La Primera Línea de Popayán, fue amenazado y hostigado por hacer parte del Paro Nacional, instructores físicos, comerciantes, dueños de gimnasios y toda la comunidad deportiva realizaron un plantón de apoyo al joven y como rechazo para que la comunidad deje de responder con amenazas ante las propuestas de las manifestaciones.

Los manifestantes intervinieron la carrera novena o Panamericana, de la capital del Cauca, para apoyar al ‘Capitán’. Sin embargo, hasta el lugar no solo llegaron deportistas, también se reunieron amas de casa, estudiantes, pensionados, adultos mayores, comerciantes y comunidad en general, quienes con camisetas con la imagen del joven, pidieron que haya garantías para quiene participan de las protestas.

En el lugar se realizó un partido de vóleibol, una muestra de fisicoculturismo para apoyar a los muchachos de Primera Línea, un show de aeróbicos y se recogió dinero, alimentos y provisiones para quienes hacen parte de esta línea de las manifestaciones.

“Protestamos deportivamente, le decimos no a un gobierno que responde violentamente, y todos somos ‘Capitán Colombia’, para que no vengan agredirnos o atacarnos por pensar diferente, mire ese temor que hay esas noticias de pelados asesinados, desaparecidos o descabezados, esos actos no lo queremos, ese no es el país donde queremos vivir”, expresaron los manifestantes para El Universal.