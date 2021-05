Así celebró Gregorio Pernía los 15 años de su hija Luna del Mar

Tomada de Instagram @GregorioPernia

Luna del Mar Pernía Rodríguez, la tercera de los cuatro hijos del actor Gregorio Pernía Maldonado y única mujer entre sus hermanos, estuvo por estos días cumpliendo 15 años y su padre no dejó pasar el momento para compartir con sus millones de seguidores en redes sociales lo feliz que se siente de poder festejar junto a ella y verla crecer como una mujer madura.

A través de una primera publicación, el actor de 51 años publicó una fotografía en la que se ve cómo ha cambiado Luna desde que era una niña y, de paso, le dedicó unas sentidas palabras que conmovieron a más de un usuario en la plataforma Instagram, desde la cual compartió el mensaje.

“Se me agua el ojo al ver que ha crecido tanto y a la vez una gran alegría en mi corazón por saber todos los momentos que he compartido 15 años contigo, siempre queriendo lo hacer bien como papá. Espero tenerte siempre a mi lado hija mía. Felices quince años mi princesa hermosa”, escribió Pernía Maldonado.

Sin embargo, este 22 de mayo Gregorio publicó nuevas fotografías junto a su hija y, en esta ocasión, por cuenta de la discreta pero llamativa reunión que se llevó a cabo para festejar este día junto a la familia y los amigos más cercanos de la menor.

“Mi Luna, hace 15 años naciste para hacernos la vida mucho más feliz y han sido muchos años de amor, comprensión, enseñanza, risas, llanto, emociones y formación. Gracias por hacerme la mujer que soy. Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo, gracias a ti formé la familia que soñé”, escribió la modelo Erika Rodríguez Farfán, madre de Luna del Mar y esposa del actor conocido, entre otros papeles, por su personaje de ‘Titi’ en las series ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘El final del paraíso’.

El evento contó con una espectacular decoración en la que resaltaron los globos de tonos rosas, violetas y dorados; además de un gigante pastel de chocolate que fue centro de atención en las fotografías que retrataron la ocasión.

Videos posteriores dejaron entrever lo que fue la tradicional serenata de quinceañera que obsequió Gregorio Pernía a su hija, quien meses atrás fue noticia por una publicación con la que busca reivindicar el vello en el cuerpo de la mujer como parte de la belleza femenina.

“Algunos crecemos creyendo que dejarnos crecer el vello corporal no es natural, que es asqueroso o cero femenino. Hoy te deseo la confianza suficiente para que esas normas sociales no te quiten la paz”, escribió Luna del Mar Pernía como leyenda de las instantáneas en las que mostró orgullosa el vello de sus axilas, acto que sus seguidores le aplaudieron por considerarlo bastante maduro para su edad.

Además, hace un par de semanas le joven de 15 años hizo un profundo análisis junto a su padre, sobre varias figuras de las redes como Epa Colombia y La Segura, cuyo contenido es consumido por personas de su edad, principalmente.

“Me pongo a revisar y en estos días vi una ‘influencer’ que en un centro comercial dijo: ‘¿usted no sabe quién soy yo? En Estados Unidos’”, aseguró Luna, refiriéndose a cuando La Segura le dijo a varios empleados de un local en Miami que ella era la influencer número uno en Colombia y que ellos no sabían con quién estaban tratando.

“Me puse a revisar y ella también dice que el amor no existe, que no sea bruta, estúpida, imbécil, que lo que tiene que usar es lo que tiene en la mitad de las piernas porque el día que vaya a un restaurante con qué le van a pagar, ¿con amor? Dice que el día que le quiera sacar a un hombre, no se lo va a pagar con amor, no sea estúpida, que para eso tiene estas (señalando los senos) y esta de abajo, para explotar y sacarle plata. No la señalo porque es un trabajo, el más viejo de la humanidad, y yo no estoy en desacuerdo con ese trabajo. Ahora, que una ‘influencer’ lleve a las niñas hacia allá me parece que no está bien porque estamos en un momento de decidir con quién nos metemos”, concluyó Luna del Mar Pernía.

Instagram